U UVALI LUČINA
U moru kod Pašmana pronađeno tijelo mladog Slovenca
U moru u uvali Lučina na otoku Pašmanu pronađeno je tijelo 24-godišnjeg državljanina Slovenije, a okolnosti smrti utvrdit će se obdukcijom.
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Zadarska policija izvijestila je da je u četvrtak ujutro u moru u uvali Lučina na otoku Pašmanu pronađeno tijelo muškarca. Dojavu građanina zaprimili su oko 7:20 sati, a naknadnom provjerom utvrđeno je da je riječ o 24-godišnjem Slovencu.
Na mjestu pronalaska tijela policija je obavila očevid, dok pregled mrtvozornika nije pokazao tragove koji bi upućivali na nasilnu smrt.
"Po nalogu Županijskog državnog odvjetnika provest će se obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti 24-godišnjaka", navodi se u priopćenju zadarske policije.
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