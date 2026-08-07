EKOLOŠKA KATASTROFA U GOSPIĆU
Vučković: Ne postoji hitna sanacija ovakvog heterogenog sastava otpada. Građani su s razlogom zabrinuti!
N1 Hrvatska
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07. kol. 2026. 12:46
| Novi dan
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Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković gostovala je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je komentirala rezultate USKOK-ova vještačenja o onečišćenju na ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću, planove sanacije te mogućnosti sprječavanja sličnih slučajeva u budućnosti.
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