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EKOLOŠKA KATASTROFA U GOSPIĆU

Vučković: Ne postoji hitna sanacija ovakvog heterogenog sastava otpada. Građani su s razlogom zabrinuti!

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N1 Hrvatska
|
07. kol. 2026. 12:46
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Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković gostovala je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je komentirala rezultate USKOK-ova vještačenja o onečišćenju na ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću, planove sanacije te mogućnosti sprječavanja sličnih slučajeva u budućnosti.

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