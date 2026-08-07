U SUBOTU
Obavijest ZET-a: Mijenjaju se trase četiri tramvajske linije, dio Savske bit će zatvoren
Zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i Ulice grada Vukovara, tramvajske linije 4, 5, 17 i 14 u subotu će od 8 do 16 sati prometovati izmijenjenim trasama, a bit će i djelomično obustavljen tramvajski promet Savskom cestom prema Trgu bana Jelačića, najavili su u petak iz ZET-a.
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Tramvajski će promet biti obustavljen Savskom cestom od Ulice grada Vukovara do Studentskog centra u smjeru glavnoga trga tako da neće biti u funkciji stajališta Zagrepčanka i Studentski centar-istok.
Tramvaji će voziti izmijenjenom trasom kroz Ulicu grada Vukovara.
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