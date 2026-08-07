Oglas

U SUBOTU

Obavijest ZET-a: Mijenjaju se trase četiri tramvajske linije, dio Savske bit će zatvoren

author
Hina
|
07. kol. 2026. 12:43
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_300726_156010468
Josip Regovic/PIXSELL

Zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i Ulice grada Vukovara, tramvajske linije 4, 5, 17 i 14 u subotu će od 8 do 16 sati prometovati izmijenjenim trasama, a bit će i djelomično obustavljen tramvajski promet Savskom cestom prema Trgu bana Jelačića, najavili su u petak iz ZET-a.

Oglas

Tramvajski će promet biti obustavljen Savskom cestom od Ulice grada Vukovara do Studentskog centra u smjeru glavnoga trga tako da neće biti u funkciji stajališta Zagrepčanka i Studentski centar-istok.

Tramvaji će voziti izmijenjenom trasom kroz Ulicu grada Vukovara.  

PROČITAJTE JOŠ

Teme
izmijenjene trase savska cesta tramvaji zagreb tramvajski promet ulica grada vukovara

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ