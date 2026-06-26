Broj poginulih u dvostrukom potresu koji je pogodio Venezuelu, zemlju pogođenu političkom i gospodarskom krizom, porastao je na oko 235, dok spasioci užurbano pokušavaju pronaći preživjele prije nego što istekne tzv. „zlatni period” za spašavanje. Drugi potres bio je najjači koji je pogodio zemlju u više od jednog stoljeća, javlja CNN.