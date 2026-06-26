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prizori nakon razornih potresa

FOTO, VIDEO / Prije i poslije apokalipse: Satelitske snimke Venezuele lede krv u žilama

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N1 Info
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26. lip. 2026. 08:04
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Satelitske snimke uspoređuju izgled venezuelanskog obalnog grada La Guaire prije i nakon što su ga pogodila dva snažna potresa koja su uništila stotine zgrada.

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Broj poginulih u dvostrukom potresu koji je pogodio Venezuelu, zemlju pogođenu političkom i gospodarskom krizom, porastao je na oko 235, dok spasioci užurbano pokušavaju pronaći preživjele prije nego što istekne tzv. „zlatni period” za spašavanje. Drugi potres bio je najjači koji je pogodio zemlju u više od jednog stoljeća, javlja CNN.

Venezuela
A satellite view shows La Guaira, Venezuela, June 25, 2026, after two powerful earthquakes. Vantor/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. DO NOT OBSCURE LOGO.
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Mnogi se i dalje vode kao nestali ili su zarobljeni pod ruševinama. Stanovnici pogođenih područja ostali su bez doma nakon što su njihove kuće sravnjene sa zemljom u La Guairi, Caracasu i okolnim mjestima.

Venezuela
Venezuela
Venezuela
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Američka vojska nalazi se na terenu i sudjeluje u akcijama spašavanja u Venezueli, gdje su ranije ove godine američke specijalne snage provele smrtonosnu operaciju u kojoj je uhićen predsjednik Nicolás Maduro. Timovi za pomoć iz cijelog svijeta također mobiliziraju pomoć, a obećanja o međunarodnoj humanitarnoj pomoći pristižu sa svih strana.

Venezuela
A person amidst the remains of a damaged building, in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno TPX IMAGES OF THE DAY
A view of the remains of buildings damaged in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
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la guaira potres u venezueli venezuela

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