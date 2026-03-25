FOTO, VIDEO / Iran ismijava Trumpov prijedlog: "Pregovarate sami sa sobom!"

Iranski vojni glasnogovornik u srijedu je ismijao američke pokušaje postizanja sporazuma o primirju, tvrdeći da Amerikanci zapravo pregovaraju sami sa sobom.

Pukovnik Ebrahim Zolfaghari, glasnogovornik iranskog vojnog stožera Khatam al-Anbiya, dao je izjavu u unaprijed snimljenom videu emitiranom na državnoj televiziji.

„Strateška moć o kojoj ste govorili pretvorila se u strateški neuspjeh“, rekao je. „Onaj koji se predstavlja kao globalna supersila već bi se izvukao iz ove situacije da je mogao. Ne prikazujte svoj poraz kao sporazum. Vaše vrijeme praznih obećanja je završilo.“

Dodao je: „Jesu li vaši unutarnji sukobi došli do točke da pregovarate sami sa sobom?“

Zolfagharijeva izjava uslijedila je nedugo nakon što je Trumpova administracija preko Pakistana poslala Iranu plan primirja u 15 točaka.

„Naša prva i posljednja riječ od prvog dana je ista i takva će i ostati: netko poput nas nikada neće postići dogovor s nekim poput vas“, rekao je Zolfaghari. „Ne sada, ne ikada.“