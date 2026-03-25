26. dan rata
FOTO, VIDEO / Iran ismijava Trumpov prijedlog: "Pregovarate sami sa sobom!"
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je noćas da Sjedinjene Države napreduju u naporima da se s Iranom ispregovara kraj rata, a mediji prenose da je Washington poslao prijedlog rješenja od 15 točaka. Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da SAD razgovara s "pravim ljudima" u Iranu, dodajući da Iranci jako žele postići dogovor.
Teheran je porekao da su se održali izravni razgovori. Moćni iranski predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf u ponedjeljak je to odbacio kao "lažne vijesti".
07:14
Pogođen aerodrom u Kuvajtu
Dronovi su pogodili međunarodnu zračnu luku Kuvajt, što je uzrokovalo požar, ali nije bilo žrtava, priopćila je kuvajtska uprava za civilno zrakoplovstvo.
Vatrogasci gase požar, a uključene su i sve nadležne hitne službe, navodi se u priopćenju.
07:06
Iranci ismijavaju Trumpa
Iranski vojni glasnogovornik u srijedu je ismijao američke pokušaje postizanja sporazuma o primirju, tvrdeći da Amerikanci zapravo pregovaraju sami sa sobom.
Pukovnik Ebrahim Zolfaghari, glasnogovornik iranskog vojnog stožera Khatam al-Anbiya, dao je izjavu u unaprijed snimljenom videu emitiranom na državnoj televiziji.
„Strateška moć o kojoj ste govorili pretvorila se u strateški neuspjeh“, rekao je. „Onaj koji se predstavlja kao globalna supersila već bi se izvukao iz ove situacije da je mogao. Ne prikazujte svoj poraz kao sporazum. Vaše vrijeme praznih obećanja je završilo.“
Dodao je: „Jesu li vaši unutarnji sukobi došli do točke da pregovarate sami sa sobom?“
Zolfagharijeva izjava uslijedila je nedugo nakon što je Trumpova administracija preko Pakistana poslala Iranu plan primirja u 15 točaka.
„Naša prva i posljednja riječ od prvog dana je ista i takva će i ostati: netko poput nas nikada neće postići dogovor s nekim poput vas“, rekao je Zolfaghari. „Ne sada, ne ikada.“
07:05
Svjetska tržišta
Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi pali, nakon znatnog rasta dan prije, jer su ulagači oprezni zbog novog rasta cijena nafte i kontradiktornih vijesti o krizi na Bliskom istoku.
06:55
Iran preferira Vancea za pregovore
Iran je signalizirao Trumpovoj administraciji da radije želi pregovarati s američkim potpredsjednikom JD Vanceom nego s drugim visokim dužnosnicima, navodi se u izvješću od utorka.
CNN, pozivajući se na dva regionalna izvora, piše da su iranski predstavnici putem neformalnih kanala poručili kako ne žele ponovno ulaziti u pregovore sa specijalnim izaslanikom Steveom Witkoffom niti s Jaredom Kushnerom, navodeći “nedostatak povjerenja” nakon što su raniji razgovori rezultirali američko-izraelskom vojnom akcijom.
06:54
Plan od 15 točaka
Izraelski Kanal 12, pozivajući se na tri izvora, izvijestio je da SAD traži jednomjesečno primirje kako bi se raspravljalo o 15 točaka plana koji su poslali Teheranu:
- Iran bi demontirao svoje nuklearne kapacitete;
- Iran bi se obvezao da neće razvijati nuklearno oružje;
- Iran ne bi dalje obogaćivao nuklearni materijal;
- Sav obogaćeni materijal bio bi predan prema rasporedu koji bi odredili SAD, Izrael i Iran;
- Nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordowu bila bi zatvorena;
- Međunarodna agencija za atomsku energiju dobila bi pristup svim informacijama o iranskom programu;
- Iran bi odustao od modela djelovanja preko posredničkih skupina;
- Iran bi prestao financirati i naoružavati takve skupine u regiji;
- Hormuški tjesnac ostao bi otvoren kao slobodna pomorska zona;
- Iran bi ograničio broj i domet svojih projektila;
- Daljnja uporaba projektila bila bi dopuštena isključivo za samoobranu;
- Sve sankcije Iranu bile bi ukinute;
- Iran bi dobio pomoć u razvoju civilnog nuklearnog programa u nuklearnoj elektrani Bušehr;
- Ukinula bi se prijetnja ponovnog uvođenja sankcija;
- SAD i Izrael pomogli bi Iranu u razvoju civilnog nuklearnog programa u Bušehru za proizvodnju električne energije
