Američka kongresmenka

Reakcija AOC na izvješća o izraelskoj metodi mučenja Palestinaca: "O moj Bože, to je užasavajuće..."

N1 Info
01. svi. 2026. 18:50
Mourners react during the funeral of Palestinians, including police officers, who were killed in an Israeli strike on Friday, according to medics, at Nasser Hospital in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, April 25, 2026.
REUTERS/Ramadan Abed

Demokratkinja Alexandria Ocasio-Cortez reagirala je na izvješća brojnih organizacija za ljudska prava o metodi mučenja koju izraelski vojnici i stražari koriste nad palestinskim zarobljenicima.

“O moj Bože… to je, naravno, užasavajuće”

Američka kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortes reagirala je na izvješća raznih organizacija za ljudska prava, uključujući izraelski B’Tselem, prema kojima izraelska vojska koristi policijske pse za silovanje i mučenje palestinskih zatvorenika

Iako nije vidjela ta konkretna izvješća, rekla je Julianu Andreoneu za Drop Site kako je “institucionalizirano i formalizirano” da IDF čini kršenja ljudskih prava nad Palestincima, osobito u svjetlu nedavnog glasanja u Knesetu kojim je donesen zakon o smrtnoj kazni koji se primjenjuje samo na palestinske zatvorenike, a ne na Izraelce koji počine ista kaznena djela.

Eksplicitne optužbe o silovanju pomoću pasa iznijele su organizacije za ljudska prava Euro-Med Human Rights Monitor i Palestinski centar za ljudska prava. U izvješću B’Tselema o uporabi seksualnog nasilja nalaze se svjedočanstva poput:

"Vidio sam i zatvorenike koji su bili seksualno zlostavljani. Neke su napadali psi u osjetljivim dijelovima tijela, nakon čega su morali hitno na operaciju” i “Neki zatvorenici krvarili su iz rektuma i uretre.”

