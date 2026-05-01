Reakcija AOC na izvješća o izraelskoj metodi mučenja Palestinaca: "O moj Bože, to je užasavajuće..."

Demokratkinja Alexandria Ocasio-Cortez reagirala je na izvješća brojnih organizacija za ljudska prava o metodi mučenja koju izraelski vojnici i stražari koriste nad palestinskim zarobljenicima.
“O moj Bože… to je, naravno, užasavajuće”
Američka kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortes reagirala je na izvješća raznih organizacija za ljudska prava, uključujući izraelski B’Tselem, prema kojima izraelska vojska koristi policijske pse za silovanje i mučenje palestinskih zatvorenika
“Oh my god… that, of course, is horrifying”— Drop Site (@DropSiteNews) April 30, 2026
AOC responds to reports by various human rights organizations, including Israel’s B’Tselem, that the Israeli military is using police dogs to rape, and torture, Palestinian prisoners.
While she has not seen these specific reports,… pic.twitter.com/XRSp2jvD2Q
Iako nije vidjela ta konkretna izvješća, rekla je Julianu Andreoneu za Drop Site kako je “institucionalizirano i formalizirano” da IDF čini kršenja ljudskih prava nad Palestincima, osobito u svjetlu nedavnog glasanja u Knesetu kojim je donesen zakon o smrtnoj kazni koji se primjenjuje samo na palestinske zatvorenike, a ne na Izraelce koji počine ista kaznena djela.
Eksplicitne optužbe o silovanju pomoću pasa iznijele su organizacije za ljudska prava Euro-Med Human Rights Monitor i Palestinski centar za ljudska prava. U izvješću B’Tselema o uporabi seksualnog nasilja nalaze se svjedočanstva poput:
"Vidio sam i zatvorenike koji su bili seksualno zlostavljani. Neke su napadali psi u osjetljivim dijelovima tijela, nakon čega su morali hitno na operaciju” i “Neki zatvorenici krvarili su iz rektuma i uretre.”
