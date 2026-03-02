Redžepović: Iranci su tu gotovo bespomoćni. Amerikanci i Izraelci imaju "odriješene ruke"

Vojni analitičar Goran Redžepović gostovao je u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao sukob na Bliskom istoku. Odgovorio je na pitanje je li očekivao ovakav napad u ovakvom trenutku.
"Od Trumpa se može svašta očekivati, ali me čudi način na koji su to izveli - ciljevi nadilaze mogućnosti i vremenski okvir. Do sada još nikada nije samo zračnom kampanjom, dakle udarima iz zraka, došlo do promjene režima osim u slučaju Libije 2011. godine", rekao je Redžepović.
Na pitanje jesu li kapaciteti SAD-a i Izraela dovoljni da borba s Iranom traje dulje od mjesec dana rekao je da sve ovisi o intenzitetu borbe.
"Karakteristika ovog bojišta je da su Amerikanci sve svoje baze koje se nalaze u zaljevskim zemljama evakuirali i ostavili minimalno osoblje, a kompletno borbeno zrakoplovstvo prebacili u baze izvan zaljeva, najviše u Jordanu i Izraelu.
Ako gledamo ukupnu snagu zrakoplovstva to je preko 250 taktičkih zrakoplova SAD-a i Izraela i 140 strategijskih bombardera. Karakteristika ovog bojišta su velike distance, ali sve ovisi o intenzitetu s tim da treba računati i na krstareće projektile."
"Iran je ispod svake razine u odnosu na SAD i Izrael"
Redžepović je dodao i kako stoji Iran.
"Što se tiče tehnologije, Iran je sigurno ispod svake razine u odnosu na SAD i Izrael. Zrakoplovi koji djeluju u iranskom zračnom prostoru imaju vrlo veliku slobodu djelovanju po pitanju neprijateljske protuzračne obrane. Najveća opasnost je neprijateljska vatra", rekao je Redžepović i nastavio:
"Što se tiče same obrane i iranskog zračnog prostora tu su Iranci gotovo bespomoćni. Amerikanci i Izraelci tu imaju odriješene ruke. A, što se tiče uzvratnih napada oni su ograničeni", rekao je Redžepović.
