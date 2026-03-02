Veleposlanstvo Irana u Zagrebu: Žalosno je da su određene države zauzele dvoličan stav prema napadu

"Izrazito je žalosna činjenica da su određene države zauzele dvoličan stav u svom odgovoru na snažne vojne napade izraelskog i američkog režima na Iran koji su rezultirali tragičnom smrću civila uključujući mnoge žene i djecu", priopćilo je iransko veleposlanstvo, dodajući da "oni pojedinci ili države koje pozdravljaju vojne akcije američko-izraelske osovine trebaju biti svjesni da bi se takva američka politika teroriziranja mogla jednog dana usmjeriti protiv njih".