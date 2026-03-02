Koliko su realni ciljevi napada na Iran?

"SAD ponovno vodi rat čiji je cilj uništiti ovaj (nuklearni) program pa imam dojam kako je ovo uglavnom izgovor”, rekao je Marcus Schneider, stručnjak iz Zaklade Friedrich Ebert (FES) u Libanonu. "U tadašnjim američkim napadima je iranski nuklearni program bio vraćen unazad - neki kažu za nekoliko mjeseci, drugi za nekoliko godina”, rekao je za DW. "Ali smatram da ga se ne može potpuno uništiti. To je također pitanje stručnog znanja, što znači da ako Iran ima ekspertizu za izgradnju centrifuga i za obogaćivanje urana, to je nešto što ne možete ukloniti zračnim napadima.”