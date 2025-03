Redžepović: Rusi imaju puno veći cilj od 20 posto ukrajinskog teritorija, mir bi bio samo time-out

Podijeli :

Vojni analitičar i kolumnist Telegrama Goran Redžepović gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Anke Bilić Keserović gdje je komentirao rat Rusije i Ukrajine.

Američki predsjednik Donald Trump optimističan je oko dogovora Ukrajinaca i Amerikanaca u Saudijskoj Arabiji, ali Redžepović kaže da mu se ne može vjerovati.

“Trumpove izjave nisu vjerodostojne, što smo do sada vidjeli. Trump je uglavnom spreman vršiti pritisak na slabiju stranu. Sigurni smo da on ima osobni animozitet prema ukrajinskom predsjendiku”, kazao je Redžepović.

Redžepović tvrdi da Trump nije spreman povećati pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina, a to bi mogao na dva načina.

“To bi mogao tako da poveća isporuku naoružanja Ukrajini i da uvede dodatne sankcije za ovu rusku flotu u sjeni, no umjesto toga on vrši pristisak na slabiju stranu, na predsjednika Zelenskog“, rekao je.

Ističe da ćemo tek vidjeti do koje mjere Ukrajina može prihvatiti američke ucjene i do koje razine je spremna popuštati ruskim ultimativnim zahtjevima.

“Ruski zahtjevi su, broj jedan, nema povlačenja s okupiranog teritorija. Dva, nema dolaska europskih i NATO trupa u Ukrajinu. Tri, nema članstva Ukrajine u NATO-u. Rusi pristaju jedno na onu varijantu mira koja će njima osigurati gospodarsku, vojnu i ostalu osnovicu za daljnja osvajanja u Ukrajini i u drugim državma”, poručio je.

Rusi priznaju samo silu

Redžepović komentira da se do sada pokazalo da Rusi ne uzimaju za obavezu bilo koji dogovor.

“Oni samo priznaju silu. Jedino ako je Ukrajina u mogućnosti, uz podršku saveznika obraniti se, onda Rusi neće napraviti. Njihov cilj nije ovih 20 posto teritorija – kompletna obala i cijeli istočni dio Ukrajine – istočno od rijeke Dnjepar. To se vidjelo iz početnih djelovanja kad su krenuli u invaziju 2022. Ovo bi bio samo time-out za sljedeću fazu”, izjavio je.

Koliko Ukrajina može izdržati bez američkog oružja?

“Ako Ukrajinci odbiju američki ulitmatum, Trump će uvijek naći razlog da im obustavi isporuku naoružavanja. Ukrajina bi se teško mogla braniti i stvaraju se preduvjeti za prodor preko rijeke Dnjepar. To su realnosti. Europa nije u mogućnosti supsituirati, zamjeniti tu američku pomoć – pogotovo u sustavima protuzračne obrane.”

“Ni u kom slučaju ne možemo reći da Ukrajina može izići kao pobjednik iz ovog rata bez američke pomoći”, dodaje.

Pojačavanje europske obrane

Koliko je jaka i moćna europska vojna tehnologija?

“Ako uzmete 10 vodećih tehnologija u svijetu, Amerikanci vode u devet, a Rusi u jednoj. Europa može kvalitetno naoružanje proizvoditi, ali u mnogim komponentama ovisi o SAD-u. Za neko zahuktavanje europske proizvodnje potrebno je vrijeme”, tvrdi Redžepović.

Koliko?

“Ubrzanja postojećih tehnologija se mogu postići recimo od godinu do dvije, a razvoj i implementacija novih i da bi se napravila supsitucija za američko, to će trebati barem pet do deset godina. Tko to može napraviti? To mogu države. Zajednički europski projekti u naoružavanju pokazali su se kao ne baš efikasni – jako dugo traju i nisu baš dobri. Ako se rade tenkovi, trebaju Nijemci raditi tenkove jer rade najbolje. Avione bi onda trebali raditi Francuzi, itd.”, poručio je Redžepović.

Dodaje da bi bilo loše kad bi se iz razvoja takve tehnologije izuzele Velika Britanija, Norveška i Švicarska. “To su zemlje s vrlo visokom tehnologijom i velikim znanjima”, pojasnio je.

