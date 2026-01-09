Snažni vjetrovi pogodili su Francusku i Veliku Britaniju u petak, dok je oluja Goretti zahvatila sjevernu Europu, ostavljajući stotine tisuća kućanstava bez struje.
U Francuskoj je oko 380.000 kućanstava ostalo bez struje, uglavnom u regiji Normandiji i Bretanji, priopćio je dobavljač električne energije Enedis.
Tijekom noći zabilježeni su udari vjetra od preko 150 km/h u sjeverozapadnoj francuskoj regiji Manche, s rekordnih 213 km/h u Barfleuru, a željeznički operater SNCF obustavio je željeznički promet između Pariza i regije Normandije.
🌀 Images d'un arbre déraciné par la tempête Goretti à Cherbourg cette nuit. Au pic d'intensité, les rafales ont atteint 148 km/h sur la ville ! 💨 (© Tomawoke Vig) pic.twitter.com/5h1yh4WKtl— Météo Express (@MeteoExpress) January 9, 2026
U Velikoj Britaniji, 57. 000 kućanstava bilo je bez struje, prema National Gridu, nakon što je oluja Goretti donijela još snijega u zemlju nakon tjedna ledenog vremena. Očekuje se da će stotine škola biti zatvorene diljem Škotske i dijelova središnje Engleske, koja je posebno teško pogođena olujom Goretti.
Željeznički operateri u tom dijelu Engleske upozorili su putnike da ne putuju, a neke usluge su obustavljene.
