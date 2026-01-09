Oglas

VIDEO / Stotine tisuća bez struje zbog oluje Goretti, udari vjetra preko 150 km/h

Hina
09. sij. 2026. 10:30
A person walks through the snow as Storm Goretti brings heavy snowfall and rain to Walsall, Britain, January 8, 2026.
REUTERS/Isabel Infantes

Snažni vjetrovi pogodili su Francusku i Veliku Britaniju u petak, dok je oluja Goretti zahvatila sjevernu Europu, ostavljajući stotine tisuća kućanstava bez struje.

U Francuskoj je oko 380.000 kućanstava ostalo bez struje, uglavnom u regiji Normandiji i Bretanji, priopćio je dobavljač električne energije Enedis.

Tijekom noći zabilježeni su udari vjetra od preko 150 km/h u sjeverozapadnoj francuskoj regiji Manche, s rekordnih 213 km/h u Barfleuru, a željeznički operater SNCF obustavio je željeznički promet između Pariza i regije Normandije.

U Velikoj Britaniji, 57. 000 kućanstava bilo je bez struje, prema National Gridu, nakon što je oluja Goretti donijela još snijega u zemlju nakon tjedna ledenog vremena. Očekuje se da će stotine škola biti zatvorene diljem Škotske i dijelova središnje Engleske, koja je posebno teško pogođena olujom Goretti.

Željeznički operateri u tom dijelu Engleske upozorili su putnike da ne putuju, a neke usluge su obustavljene.

Francuska Velika Britanija nestanak struje oluja Goretti olujni vjetar

