Dvanaest zapadnih zemalja, među njima i Britanija i Francuska, u zajedničkoj je izjavi objavilo namjeru o sankcioniranju trgovine s izraelskim naseljima, kazavši da je nasilje doseljenika "dosegnulo neviđene razmjere" te je ocijenilo da "potezi koje je poduzela izraelska vlada na Zapadnoj obali potkopavaju mogućnost rješenja o dvjema državama", izraelskoj i palestinskoj.