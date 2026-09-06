"dobro mi je"
Susan Sarandon: I dalje me ne žele angažirati zbog otvorene potpore Palestini
Popularna američka glumica i aktivistica Susan Sarandon u nedjelju je novinarima na Filmskom festivalu u Veneciji kazala kako je mnogi još uvijek ne žele angažirati zbog njezine otvorene potpore Palestini.
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Bio je to njezin odgovor na novinarsko pitanje smatra li da se narativ u Hollywoodu izmijenio kada je posrijedi sukob u Gazi, prenosi Variety. Na festivalu u Veneciji predstavila je svoj najnoviji film "The Echo Chamber".
U studenome 2023. slavnu je Oskarovku s popisa svojih klijenata otpustila njezina agencija UTA (United Talent Agency), nakon što je sudjelovala na propalestinskom prosvjedu u New Yorku.
Istodobno je na društvenim mrežama dijelila objave povezane s ratom između Izraela i Hamasa koje su naišle na oštre kritike javnosti i holivudskih krugova.
Ranije ove godine kazala je kako osjeća da ju je filmska industrija odbacila jer je pozivala na prekid vatre u Gazi.
"Mislim da se narativ u potpunosti promijenio u smislu povijesne relevantnosti Palestine i veza cionista s Amerikom i našom politikom. To je bilo veliko otkriće za ljude. Koliko novca Sjedinjene Države daju Izraelu..., nitko zapravo ne zna. I još uvijek mi ne daju uloge jer postoje agencije koje određenim ljudima sugeriraju da me ne angažiraju. No takva je struktura moći. Mislim da me publika, osobito međunarodna, prihvaća i ja se zbog toga osjećam dobro", kazala je glumica za Variety.
"The Echo Chamber" je film talijanskog redatelja Andree Pallaore, a sniman je u Italiji i Belgiji. Riječ je o romantičnoj drami za koju je svoj posljednji scenarij napisao Bernardo Bertolucci, a uz nju u filmu glume Luca Marinelli i Alicia Vikander.
Sarandon je novinarima kazala kako joj je Pallaora otkrio da mu je savjetovano da ne radi s njom, no on to ipak nije učinio.
"Hvala Andrei na tomu što ne sluša tuđa upozorenja", rekla je na konferenciji za novinare.
"U javnosti je općenito došlo do promjena, no u mojoj industriji na dosta važnih pozicija još uvijek su cionisti čiji se osjećaji prema meni nisu izmijenili. Ali ja sam pronašla svoju obitelj, pronašla sam svoje ljude i dobro mi je", zaključila je glumica.
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