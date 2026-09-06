Susan Sarandon: I dalje me ne žele angažirati zbog otvorene potpore Palestini

"Mislim da se narativ u potpunosti promijenio u smislu povijesne relevantnosti Palestine i veza cionista s Amerikom i našom politikom. To je bilo veliko otkriće za ljude. Koliko novca Sjedinjene Države daju Izraelu..., nitko zapravo ne zna. I još uvijek mi ne daju uloge jer postoje agencije koje određenim ljudima sugeriraju da me ne angažiraju. No takva je struktura moći. Mislim da me publika, osobito međunarodna, prihvaća i ja se zbog toga osjećam dobro", kazala je glumica za Variety.