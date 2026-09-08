Od žličica do termostata
Gotovo svaki četvrti gost priznao da je ukrao nešto iz restorana: Neki predmeti posebno su na meti
Noževi, žličice, čaše, svijeće, pa čak i držači za toaletni papir – popis stvari koje gosti odnose iz restorana prilično je bizaran. Istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da je takvo ponašanje puno češće nego što se možda čini.
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Za neke je to suvenir, za druge trofej, a nekima je jednostavno zabavno napraviti nešto što ne bi smjeli. Prema istraživanju dobavljača ugostiteljske opreme Nisbets, 27 posto odraslih Britanaca priznaje da je barem jednom uzelo predmet iz restorana ili bara.
Od žličica do termostata
Restorani posljednjih godina bilježe krađe svega i svačega. Francuski restorani s Michelinovim zvjezdicama žalili su se na goste koji su odnosili noževe, svijeće, pa čak i držače za toaletni papir zajedno sa šarafima i tiplama, piše N1 Srbija.
Sličnih iskustava ima i u drugim zemljama. Jedan ugostitelj iz Quebeca tako je ostao bez pomoćnog stolića, slike i termostata.
Britanski restorateri posebno ističu žličice. U jednom restoranu u Bristolu, primjerice, gosti redovito odnose sedefne žličice koje se koriste za posluživanje sorbeta. Vlasnik tvrdi da svakih nekoliko mjeseci mora kupiti novih 28 komada.
Nije stvar u vrijednosti predmeta
Psihijatri smatraju da motiv često nema puno veze sa samim predmetom. Ukradena žličica ili čaša gostu može postati uspomena na određeni restoran i doživljaj, odnosno svojevrsni trofej.
Kod nekih postoji i osjećaj da su krađu „zaslužili“ jer su u restoranu potrošili mnogo novca. Drugi, pak, uživaju u uzbuđenju i osjećaju da su se uspjeli izvući s nečim zabranjenim.
Čak i pojedini novinari priznaju da nisu imuni na takve male prijestupe – jedna kolumnistica britanskog Guardiana otkrila je da kod kuće ima malu žličicu koju, kako kaže, sigurno nije kupila.
Ugostitelji traže kreativna rješenja
Neki restorani pokušavaju odvratiti goste od krađe tako što na predmete stavljaju cijene, dok su se drugi odlučili izravno suočiti s gostima koji ih pokušavaju odnijeti.
Bilo je i kreativnijih rješenja. Meksički lanac restorana Wahaca svojedobno je ponudio besplatne tacose gostima koji vrate njihove šarene žlice.
Iako se čini da je riječ o sitnim krađama, trošak za ugostiteljstvo nije zanemariv. Samo zbog nestanka staklenog posuđa europska ugostiteljska industrija je tijekom 2023. godine izgubila oko 220 milijuna eura.
Digitalni jelovnici, sigurnosne kamere i drugi oblici nadzora mogu smanjiti problem, ali teško ga mogu potpuno riješiti.
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