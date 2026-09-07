Centar za mir, nenasilje i ljudska prava: Pacijent ima 11 institucija za žalbu, nijedna nije "prava"

Odgovarajući na pitanje trebaju li javne bolnice preuzeti prakse privatnih klinika, iz Centra pojašnjavaju da ne bi bilo realno očekivati jednako kratke rokove, s obzirom na veličinu i složenost javnog sustava, ali da bi bolnice trebale preuzeti "kulturu brzog odgovora, jasne komunikacije i shvaćanja pritužbe kao prilike za poboljšanje kvalitete usluge". Slično, ne predlažu ni jedinstven rok za sve institucije, nego minimalne standarde poput potvrde primitka pritužbe u roku od osam dana i rješavanja u roku od 30 dana, uz mogućnost produljenja do 60 dana za složenije slučajeve.