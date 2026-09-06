Crni kašalj kod djece: Uzrok, simptomi i liječenje problema koji može trajati mjesecima

Najveći rizik od zaraze imaju dojenčadi mlađe od 12 mjeseci koja nisu cijepljena ili nisu primila sve doze cjepiva, djeca koja su u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, kao i osoba čija je zaštita stečena cijepljenjem s vremenom oslabila, budući da imunitet nakon cjepiva nije doživotan.