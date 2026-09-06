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Crni kašalj kod djece: Uzrok, simptomi i liječenje problema koji može trajati mjesecima
Crni kašalj, poznat i kao pertusis, hripavac ili veliki kašalj jedan je od najzaraznijih respiratornih infekcija koje pogađaju djecu.
Iako danas nije toliko rasprostranjen zbog cjepiva, i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, posebno za dojenčad koja još nije primila sve doze cjepiva. Važno je reagirati kod pojave prvih simptoma i potražiti pomoć pedijatra.
Crni kašalj kod djece može trajati mjesecima, a prati ga niz simptoma uz sami kašalj.
Bolest se vrlo lako prenosi kašljanjem ili kihanjem, a najčešće se tretira antibioticima ili mirovanjem i ublažavanjem simptoma.
Što je crni kašalj kod djece?
Crni kašalj je vrlo zarazna infekcija dišnog sustava koju uzrokuje bakterija Bordetella pertussis.
Bakterija napada sluznicu dišnih puteva, što dovodi do napadaja kašlja. Infekcija se prenosi kapljičnim putem, odnosno udisanjem sitnih kapljica koje nastaju kašljanjem ili kihanjem zaražene osobe. Djeca se najčešće zaraze od ukućana ili od druge djece u vrtiću i školi.
Prije uvođenja cjepiva, crni kašalj je bio tipična dječja bolest. Danas ga najčešće imaju djeca koja su premlada da bi primila sve doze cjepiva, kao i tinejdžeri i odrasli kod kojih je zaštita stečena cijepljenjem s vremenom oslabila.
Bolest je poznata i pod nazivom "stodnevni kašalj" jer napadaji kašlja mogu trajati tjednima pa i mjesecima.
Simptomi crnog kašlja kod djece
Simptomi crnog kašlja obično se javljaju pet do 10 dana nakon izlaganja bakteriji, iako u nekim slučajevima može proći i do tri tjedna prije nego što se pokažu simptomi.
U početnoj fazi simptomi su blagi i vrlo nalikuju običnoj prehladi.
Tako se javljaju: začepljen nos ili curenje iz nosa, suzne oči, blaga povišena temperatura i povremen, blag kašalj.
Nakon otprilike jednog do dva tjedna, stanje se pogoršava i razvijaju se intenzivni napadaji kašlja.
Ti napadaji mogu:
- utjecati na disanje, jelo i spavanje djeteta
- izazvati zviždanje kod udisaja nakon napadaja kašlja
- uzrokovati crvenilo ili plavičastu boju lica tijekom napadaja kašlja
- dovesti do povraćanja nakon kašljanja
Kod dojenčadi bolest se često očituje drugačije. Mala djeca ponekad uopće ne kašlju ili ne proizvode karakterističan zvuk, već umjesto toga imaju epizode zastoja disanja, što može biti opasno po život.
Također, kod djece mlađe od godinu dana može doći do upale pluća, napadaja ili krvarenja u mozgu. Odrasli će imati znatno blaže simptome od djece.
Kako dolazi do crnog kašlja?
Uzročnik bolesti je bakterija Bordetella pertussis. Kada zaražena osoba kašlje ili kiše, u zrak se ispuštaju sitne kapljice s bakterijama koje druga osoba udiše. Jednom kada bakterija dospije u dišne puteve djeteta, izaziva otok sluznice i pojačano stvaranje sluzi što vodi do intenzivnog kašlja.
Bolest je toliko zarazna da se procjenjuje kako se osam od deset necijepljenih osoba zarazi nakon izlaganja oboljelome.
Ako se zaražena osoba ne liječi antibioticima, može prenositi bolest od pojave prvih simptoma pa sve do otprilike tri tjedna nakon početka napadaja kašlja.
Najveći rizik od zaraze imaju dojenčadi mlađe od 12 mjeseci koja nisu cijepljena ili nisu primila sve doze cjepiva, djeca koja su u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, kao i osoba čija je zaštita stečena cijepljenjem s vremenom oslabila, budući da imunitet nakon cjepiva nije doživotan.
Kako se tretira crni kašalj kod djece i odraslih?
Crni kašalj dijagnosticira liječnik na temelju pretraga poput brisa nosa ili grla, vađenja krvi ili rendgena pluća.
Liječenje crnog kašlja ovisi o dobi djeteta i ozbiljnosti simptoma. Tako se, pošto se radi o bakterijskoj infekciji, ona tretira antibioticima koji će ublažiti simptome i skratiti tijek bolesti kada se krenu uzimati na vrijeme.
Ako se antibiotik uvede kasnije, kada su napadaji kašlja već razvijeni, on uglavnom više ne utječe značajno na sami kašalj, ali i dalje sprječava daljnje širenje infekcije.
Kod blažih slučajeva će u suzbijanju bolesti pomoći liječenje kod kuće i to uz puno odmora, unos dovoljno tekućine, izbjegavanje dima i sprječavanje širenja zaraze. U slučaju da se jave komplikacije ili se bolest ne povlači, kod male djece i dojenčadi može biti potrebno bolničko liječenje.
U ovom slučaju mogu dobiti kisik, infuziju i uklanja im se sluz.
Najučinkovitiji način zaštite od ove bolesti je cijepljenje. Cjepivo protiv crnog kašlja kod djece daje se zajedno s cjepivima protiv difterije i tetanusa, poznato kao DTaP, u seriji od pet doza tijekom djetinjstva.
Ipak, preporučuje se docjepljivanje (Tdap) u pretinejdžerskoj dobi, kao i za trudnice, čime se novorođenče štiti u prvim, najosjetljivijim mjesecima života prije nego što primi vlastite doze cjepiva.
Zaključak
Crni kašalj je vrlo zarazna bolest koja se prenosi kašljanjem ili kihanjem zaražene osobe. Najčešće ju dobivaju dojenčad i mala djeca, a može se prepoznati po nizu simptoma od kojih je najintenzivniji jaki kašalj.
Crni kašalj kod djece se tretira ovisno o stanju, mirovanjem, antibioticima ili bolničkim liječenjem.
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