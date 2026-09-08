Tko je Tonči Glavinić? Čim je završio fakultet, zaposlio se u Ministarstvu graditeljstva

Sada bi se trebao vratiti u Državni inspektorat, ali ovaj put na njegovu čelnu funkciju. Informacija o Glavinićevoj kandidaturi pojavila se dan nakon što je premijer Andrej Plenković najavio da bi ime novog glavnog državnog inspektora moglo biti poznato već ovog tjedna. Premijer je potvrdio da Vlada ima kandidata s kojim su već obavljeni razgovori, ali tada nije otkrio o kome je riječ. Prema informacijama 24sata s koalicijskog sastanka, izbor je pao upravo na Glavinića.