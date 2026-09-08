NOVI INSPEKTOR?
Tko je Tonči Glavinić? Čim je završio fakultet, zaposlio se u Ministarstvu graditeljstva
Aktualni državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić (38) trebao bi biti Vladin kandidat za novog glavnog državnog inspektora.
Ako dobije potrebnu potporu Vlade i Sabora, 38-godišnji građevinski inženjer vratit će se u instituciju u kojoj je ranije proveo tri godine kao viši građevinski inspektor.
Glavinić je rođen 12. siječnja 1988. u Splitu. Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku završio je 2014. godine, stekavši zvanje magistra inženjera građevinarstva. Njegova dosadašnja profesionalna karijera najvećim je dijelom povezana s državnom upravom, graditeljstvom i inspekcijskim poslovima.
U Ministarstvu graditeljstva zaposlio se 2015. kao stručni suradnik, a dvije godine poslije postao je građevinski inspektor. Osnivanjem Državnog inspektorata 2019. godine prelazi u tu instituciju, gdje je do 2022. radio kao viši građevinski inspektor u Sektoru za nadzor građenja.
Nakon odlaska iz Državnog inspektorata 2022. postao je savjetnik ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Već sljedeće godine povjereno mu je vođenje Uprave za provedbu obnove od potresa, a na toj je dužnosti ostao do svibnja 2025. godine, kada ga je Vlada imenovala državnim tajnikom u Ministarstvu na čijem je čelu Branko Bačić.
Glavinić je tijekom ove godine postao znatno prisutniji u javnosti zbog uklanjanja Vjesnikova nebodera u Zagrebu, teško oštećenog u požaru. U projekt je bio uključen još tijekom priprema, a u veljači je govorio o početku pripremnih radova te koordinaciji izvođača, stručnog nadzora, Ministarstva i Grada Zagreba oko uklanjanja građevinskog otpada i regulacije prometa.
U centru pažnje tijekom sanacije Vjesnika
Posebno je istupao u javnosti u ožujku, kada je na 16. katu nebodera otkriven azbest. Stručni nadzor tada je zabranio nastavak radova na toj etaži, kao i na 15. katu koji je određen kao sigurnosna zona. Glavinić je objašnjavao posljedice pronalaska azbesta, zbog kojeg su se produljili rokovi uklanjanja nebodera, a odgođeno je i planirano ponovno otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
Nakon rješavanja problema s azbestom ostao je uključen u projekt. Početkom svibnja predstavio je način na koji će se uklanjati najviši dijelovi zgrade. Plan je predviđao rezanje 16. i 15. kata otvorenim plamenom, dok se za ostale etaže koristio bager s takozvanom dugom rukom. Prema tadašnjim procjenama, za uklanjanje svakog kata od 14. etaže prema tlu trebalo je približno dva dana. Glavinić je tada upozorio i da vremenski uvjeti mogu utjecati na dinamiku radova, osobito vjetar koji može onemogućiti rad dizalica.
Početkom lipnja s ministrom Bačićem i drugim dužnosnicima ponovno je obilazio gradilište, u vrijeme kada su radovi ulazili u završnu fazu. Glavinić je tada javnosti objašnjavao i radove na sjevernoj strani nebodera te privremeno zatvaranje Slavonske avenije i podvožnjaka zbog sigurnosti.
Sada bi se trebao vratiti u Državni inspektorat, ali ovaj put na njegovu čelnu funkciju. Informacija o Glavinićevoj kandidaturi pojavila se dan nakon što je premijer Andrej Plenković najavio da bi ime novog glavnog državnog inspektora moglo biti poznato već ovog tjedna. Premijer je potvrdio da Vlada ima kandidata s kojim su već obavljeni razgovori, ali tada nije otkrio o kome je riječ. Prema informacijama 24sata s koalicijskog sastanka, izbor je pao upravo na Glavinića.
Mjesto glavnog državnog inspektora ostalo je upražnjeno nakon odlaska Andrije Mikulića, koji je krajem studenoga 2025. uhićen u sklopu korupcijske istrage. USKOK ga tereti zbog sumnje da je zajedno sa svojim kumom primao mito od poduzetnika.
Mikulićevo ime pojavilo se i u istrazi povezanoj s ilegalnim otpadom. Josip Šincek, jedan od osumnjičenih u tom slučaju, prema ranije objavljenim informacijama 24sata, tvrdio je da je Mikulić od njega tražio 500.000 eura mita kako inspekcija ne bi ukidala dozvole za gospodarenje otpadom. Riječ je o tvrdnjama iz istrage, a ne o pravomoćno utvrđenim činjenicama.
Glavinić bi tako Državni inspektorat mogao preuzeti u razdoblju u kojem je njegov rad pod povećalom javnosti, među ostalim i zbog postupanja inspekcija u slučajevima ilegalno odloženog otpada. Nakon otkrivanja desetaka tisuća tona otpada na području Gospića otvorila su se pitanja o funkcioniranju sustava nadzora i mogućnostima ranijeg postupanja nadležnih državnih institucija.
Glavinić je povezan i s HDZ-om. Njegovo ime nalazi se među članovima zagrebačke gradske organizacije stranke.
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