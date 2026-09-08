Turudić kaže da su prve informacije o otpadu policiji stigle 2023. godine. Otkrio i kad se očekuje optužnica

Ivica Galovic/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je objavu još tri izvješća o slučaju nezakonitog odlaganja otpada, a otkrio je i kada bi se mogla donijeti državnoodvjetnička odluka o nastavku postupka.

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Turudić je u Slavonskom Brodu, gdje je stigao zbog slučaja požara na automobilu zamjenice županijske državne odvjetnice, razgovarao s reporterkom RTL-a Ivanom Ivandom Rožić.

"Bilo bi mi najdraže da je riječ o samozapaljenju"

Automobil zamjenice županijske državne odvjetnice zapalio se dok je bio parkiran ispred zgrade u kojoj živi, u središtu Slavonskog Broda.

Na pitanje zna li se motiv, Turudić je rekao da je još prerano za zaključke.

"Bio bih najsretniji da je došlo do samozapaljenja i da se nije radilo ni o kakvom kriminalnom činu. No vidjet ćemo što se zapravo dogodilo", rekao je.

Ako se utvrdi da je požar namjerno izazvan, dodao je, riječ je o ozbiljnom događaju i poruci tijelima kaznenog progona da trebaju "paziti što rade".

Turudić je rekao da još nema informacije o tome je li tužiteljica ranije primala prijetnje, ali je naglasio da će se i to provjeriti.

Objavit će još tri izvješća o otpadu

Govoreći o slučaju otpada, Turudić je odbacio tvrdnje da objava novih nalaza predstavlja poraz institucija. Upravo suprotno, smatra da je riječ o dokazu da institucije rade svoj posao.

Podsjetio je da su u lipnju donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koje omogućuju glavnom državnom odvjetniku da, kad postoji javni interes, odluči o objavi određenih informacija tijekom provođenja dokaznih radnji ili izvida.

"Do sada smo objavili četiri izvješća, a vrlo brzo objavit ćemo još tri, najavio je.

Objasnio je da se izvješća ne objavljuju proizvoljno, već se najprije moraju upoznati okrivljenici i njihovi branitelji. Osim toga, sva bi izvješća trebala biti objedinjena u cjelinu.

"Čudno je da nitko nije primijetio tolike količine otpada"

Turudić je komentirao i pitanje kako je moguće da velike količine otpada budu dopremane i zakapane, a da nadležni pritom ništa ne primijete.

"„Čudno je da to nitko nije primijetio", rekao je.

Dodao je da ne vjeruje tvrdnjama pojedinaca da nisu imali nikakva saznanja o onome što se događalo.

Na pitanje hoće li se istraživati odgovornost nadležnih koji su eventualno mogli ranije reagirati, Turudić je odgovorio da će se postupanje proširivati ovisno o rezultatima dokaznih radnji.

"Ako se utvrdi osnovana sumnja, mi ćemo nastaviti postupak prema svima", poručio je za RTL Danas.

Postupak traje od 2023., istraga je pokrenuta 2025.

Turudić je odbacio i tvrdnje da su institucije za slučaj doznale tek nedavno. Prema njegovim riječima, cijeli je postupak iniciralo Ministarstvo unutarnjih poslova još 2023. godine, kad su započele i posebne dokazne radnje.

Istaknuo je da postupak traje gotovo tri godine te da su netočne tvrdnje kako je istraga završena još 2024.

"Istraga je tek počela 2025. godine i još uvijek traje", rekao je.

Trenutačno se provodi knjigovodstveno-financijsko vještačenje, a nakon njegova završetka očekuje se odluka državnog odvjetništva.

Optužnica krajem rujna ili početkom listopada?

Prema Turudićevim riječima, odluka se očekuje krajem rujna ili početkom listopada.

Istraga se, međutim, može proširiti ako rezultati novih dokaznih radnji pokažu potrebu za time. Trenutačno je obuhvaćeno 14 fizičkih i četiri pravne osobe.

Na pitanje može li se slučaj podvesti pod novo kazneno djelo ekocida, Turudić je to odbacio. Objasnio je da zbog načela zabrane retroaktivnosti nije moguće primijeniti zakon koji je donesen nakon počinjenja djela.

"Primjenjuje se zakon koji je vrijedio u trenutku počinjenja kaznenog djela", pojasnio je.

Turudić je rekao i da ne prati objave Josipa Šinceka na društvenim mrežama te nije želio prejudicirati hoće li se istraga proširiti i na druge osobe.