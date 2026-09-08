Izrael zatvara britanski konzulat u Istočnom Jeruzalemu: "Njihov je potez moralno izopačen"

Gideon Saar također je rekao da Velikoj Britaniji više neće biti dopušteno sudjelovanje u koordinacijskoj misiji za Pojas Gaze pod vodstvom SAD-a u Izraelu, da će se prekinuti britanska obuka snaga Palestinske samouprave na Zapadnoj obali te da će nekim izabranim britanskim dužnosnicima i drugim držanima biti zabranjen ulazak u Izrael.