nema prolaza
Smrdljivi martini ne vole miris ove biljke: Jednostavan trik može ih držati podalje od vašeg doma
Ako ste već primijetili prve smrdljive martine oko prozora i balkonskih vrata, postoji jednostavan način da ih pokušate držati podalje od kuće. Umjesto kemijskih sprejeva, možete isprobati biljku koju mnogi već imaju u kuhinji – metvicu.
Oglas
Smrdljivi martini u potrazi za toplim i zaklonjenim mjestom često pokušavaju ući u dom kroz prozore, vrata i sitne pukotine. Zato je, prije svega, važno provjeriti postoje li otvori kroz koje mogu proći.
Provjerite prozore i balkonska vrata
Posebnu pozornost obratite na spojeve oko prozora i balkonskih vrata, oštećenu izolaciju te druge pukotine na fasadi ili okvirima, piše Krstarica.com.
Ako pronađete mjesta kroz koja kukci mogu ulaziti, njihovo zatvaranje najbolji je prvi korak u zaštiti doma.
Metvica bi ih mogla držati podalje
U borbi protiv smrdljivih martina često se spominje metvica, odnosno nana, čiji im intenzivan miris navodno smeta.
Nekoliko svježih grančica možete staviti na prozorsku dasku, uz balkonska vrata ili na druga mjesta na kojima ste primijetili smrdibube.
Možete pokušati i s eteričnim uljem metvice. Nekoliko kapi pomiješajte s vodom i nanesite na vanjske okvire prozora i vrata. Miris će s vremenom oslabjeti, osobito nakon kiše, pa postupak treba ponoviti.
Ako koristite ovakav pripravak, najprije ga isprobajte na manjoj površini kako biste provjerili ostavlja li tragove ili oštećuje materijal.
Nemojte ih gnječiti
Ako je smrdljivi martin ipak ušao u kuću, nemojte ga gnječiti. Kad se osjeti ugroženo, može ispustiti karakterističan neugodan miris.
Najjednostavnije je pažljivo ga uhvatiti papirom ili čašom i iznijeti van.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas