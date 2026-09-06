UZROKUJE JU NOCARDIA
Nokardioza: Bolest koja se prenosi bakterijom, a može biti i - smrtonosna
Nokardioza je infekcija koju uzrokuje bakterija Nocardia.
Ova se bakterija može udahnuti u pluća ili ulazi u tijelo kroz ranu na koži. Osobe koje imaju oslabljeni imunološki sustav su podložnije ovoj bakteriji. Ako se ne tretira, može biti smrtonosna.
Nokardioza je rijetka bolest koja se može prepoznati po nizu simptoma poput promjena na koži, boli u prsima ili kratkoće daha. Nalazi se u prašini i prljavštini i ustajaloj vodi, a u tijelo se unosi udisanjem ili preko rane na koži.
Postoje načini kako se ova bolest može izbjeći, a to je dodatni oprez kod radova.
Što je nokardioza?
Nokardioza je bolest koju uzrokuje gram pozitivna bakterija Nocardia. Ova se bakterija nalazi u tlu, raspadajućoj vegetaciji, u prljavštini, ali i u slatkoj i slanoj vodi, kao i u vodi koja dulje stoji.
Nokardiozu najčešće dobivaju ljudi koji imaju oslabljeni imunološki sustav.
Osoba se bakterijom može zaraziti dok udiše zaraženi zrak ili kroz rane na koži. U rijetkim slučajevima se zaraza može dobiti preko zaražene medicinske opreme kod operacije.
U većini slučajeva bakterija Nocardia na izaziva probleme i neće ugrožavati zdravlje.
Simptomi nokardioze
Simptomi se mogu pojavljivati polagano. Na početku bolest može biti bez simptoma, a sami simptomi će ovisiti o mjestu koje je inficirano.
Tako se razlikuju plućna nokardioza koja je najčešća, nokardiozakoja izaziva infekciju kože, nokardioza središnjeg živčanog sustava, a postoje i druge vrste nokardioze koje napadaju razne organe.
1. Simptomi plućne nokardioze
- povišena temperatura
- kašalj
- noćno znojenje
- osjećaj slabosti i umora
- gubitak apetita
- neobjašnjiv gubitak kilograma
- kratkoća daha
- iskašljavanje krvi
- bol u prsima
2. Simptomi nokardioze infekcije kože
- čirevi
- kvržice
- crvene natečene mrlje
- duboko nakupljanje gnoja
- crvenilo
3. Nokardioza središnjeg živčanog sustava
- slabost na jednoj strani tijela
- problemi s vidom
- glavobolja
- zbunjenost
- napadaji
- mučnina i povraćanje
- gubitak ravnoteže ili problemi s koordinacijom pokreta
- meningitis
4. Ostale nokardioze
Nokardioza se može pojaviti i u drugim dijelovima tijela.
Tako može biti u oku, zglobovima, bubrezima, jetri, slezeni, gušterači, urinarnom traktu, prostati, štitnjači.
Može li se nokardioza spriječiti?
Postoje načini kako se može spriječiti ulazak bakterije u tijelo. Na primjer, mogu se nositi rukavice i maska kada se radi u prašini ili prljavštini.
Isto tako, važno je nositi odjeću dugih rukava kod određenih radova sa strojevima ili alatima kako bi se spriječila mogućnost ozljede i rana.
Važno je i redovito prati ruke, ali i odmah reagirati ako dođe do rana i porezotina. Tako ranu treba odmah isprati vodom ili blagim sapunom i potom preko nje staviti flaster ili sterilnu gazu.
Kako se nokardioza tretira?
Nokardioza se dijagnosticira pomoću biopsije tkiva, odnosno ako se sumnja na plućnu nokardiozu, potrebno je uzeti uzorak sline i ispljuvka ili pak tkiva unutar pluća pomoću bronhoskopa. Kod ostalih vrsta bolesti se uzima uzorak tkiva s kože.
S obzirom na to da se radi o bakterijskoj infekciji, bolest se tretira antibiotikom.
Antibiotici se mogu uzimati tri do šest mjeseci ili dulje.
Kada se nokardioza ne tretira, može izazvati ozbiljne probleme poput sepse, upale pluća ili otkazivanja organa. Bakterija se može širiti po plućima i koži, a kod osoba koje imaju oslabljeni imunološki sistem, bolest može biti smrtonosna. Smrtnost kod bolesti je između 15 i 40 posto, ali ona ovisi o više faktora.
Zaključak
Nokardioza je bolest koja se dobiva kada bakterija Nocardia uđe u tijelo. Može se prepoznati po nizu simptoma, a važno je odmah reagirati i potražiti pomoć liječnika. Bolest se tretira antibioticima koji se uzimaju između šest mjeseci i godinu dana, a u rijetkim slučajevima može biti i smrtonosna.
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