briga o cvijeću
Rujan je ključan mjesec za hortenzije: Ovo napravite sad kako bi iduće godine ponovno raskošno cvjetale
Hortenzije tijekom ljeta krase vrtove velikim i raskošnim cvjetovima. No dolaskom rujna njihov izgled počinje se mijenjati – cvjetovi mijenjaju boju, lišće žuti i otpada, a biljka se polako priprema za zimsko mirovanje.
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Iako tada mogu djelovati pomalo zapušteno, upravo je rujan važan za njihovu pripremu za hladnije mjesece.
Dobra je vijest da im u ovom razdoblju nije potrebna komplicirana njega, ali nekoliko jednostavnih postupaka može značajno utjecati na njihovo zdravlje i cvatnju sljedeće godine, piše Klix.ba.
Ne zaboravite na zalijevanje
S padom temperatura lako je pomisliti da biljkama više nije potrebno mnogo vode. Međutim, rujan još uvijek može biti topao i suh.
Ako nema dovoljno kiše, hortenzije je dobro temeljito zaliti otprilike jednom tjedno. Dobro hidratizirana biljka lakše će podnijeti zimu i spremnije dočekati novi rast u proljeće.
Uklanjajte otpalo lišće
Kako lišće počne opadati, redovito ga uklanjajte iz neposredne blizine grma.
Otpalo lišće može biti pogodno mjesto za prezimljavanje štetnika i uzročnika biljnih bolesti, koji se u proljeće ponovno mogu proširiti na biljku.
Čista površina oko hortenzije zato nije važna samo zbog izgleda vrta, nego i zbog njezina zdravlja.
Pazite s gnojivom
U rujnu hortenzije još možete lagano prihraniti, ali pritom treba biti oprezan s vrstom gnojiva.
Posebno treba izbjegavati gnojiva bogata dušikom, jer ona potiču stvaranje novih mladih izboja. Takvi izboji do zime možda neće dovoljno očvrsnuti pa ih prvi jači mraz može oštetiti.
Najvažnije: nemojte ih jako podrezivati
Hortenzija nakon ljeta može izgledati neuredno, zbog čega mnogi posežu za škarama. No upravo bi to mogla biti pogreška.
Kod brojnih vrsta hortenzija cvjetni pupoljci za sljedeću godinu već su formirani. Ako u rujnu skratite stabljike, mogli biste ukloniti i pupoljke iz kojih bi se idućeg ljeta razvili cvjetovi.
Ako želite urediti grm, možete pažljivo ukloniti ocvale cvjetove, i to neposredno ispod cvijeta. Veće podrezivanje ipak je bolje ostaviti za odgovarajuće razdoblje, ovisno o vrsti hortenzije.
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