Mnogi perilicu posuđa koriste potpuno pogrešno: Ove navike mogu napraviti više štete nego koristi

Ilustracija: Wendelin Jacober/Pexels

Perilica posuđa jedan je od najpraktičnijih kućanskih uređaja, no mnogi je ne koriste na najbolji mogući način. Neke navike koje nam se čine potpuno logičnima zapravo mogu dovesti do lošijeg rezultata pranja, veće potrošnje vode i nepotrebnog ponavljanja cijelog postupka.

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Jedna od najčešćih pogrešaka događa se već pri punjenju perilice.

Nemojte je pretrpati

Želja da u jednom ciklusu operemo što više posuđa može biti razumljiva, ali perilicu ne treba puniti baš do posljednjeg slobodnog centimetra, piše Metropolitan.si.

Tanjuri, zdjele, čaše i ostali predmeti trebaju imati dovoljno prostora kako bi voda mogla doprijeti do svih njihovih površina. Ako su komadi posuđa nagurani jedni uz druge, mlaznice ih teže mogu učinkovito oprati, pa nakon završetka programa na njima mogu ostati mrlje i komadići hrane.

Rezultat je upravo suprotan od očekivanog – umjesto uštede vremena i vode, posuđe ćete možda morati ponovno staviti na pranje.

Velika pogreška događa se prije nego što perilicu uopće uključite

Još je iznenađujuća navika temeljitog ispiranja posuđa pod mlazom vode prije stavljanja u perilicu.

Iako mnogi misle da tako uređaju olakšavaju posao, stručnjaci upozoravaju da to uglavnom nije potrebno. Moderni deterdženti za perilice posuđa sadrže enzime koji su namijenjeni razgradnji masnoće i ostataka hrane.

Ako posuđe prethodno gotovo potpuno operemo, deterdžent nema na čemu učinkovito djelovati. Osim toga, nepotrebnim ispiranjem trošimo dodatnu vodu i vrijeme.

Dovoljno je ukloniti veće ostatke hrane, a zatim posuđe staviti izravno u perilicu.

Važno je i gdje što stavljate

Pravilno raspoređivanje posuđa također može napraviti veliku razliku.

Između pojedinih komada treba ostaviti barem malo prostora kako bi voda mogla slobodno cirkulirati. Također treba provjeriti mogu li se prskalice neometano okretati. Ako ih blokira veliki lonac, tava ili neki drugi predmet, dio posuđa mogao bi ostati loše opran.

Općenito vrijedi pravilo da se čaše i šalice stavljaju u gornju košaru, dok su veći i teži predmeti, poput lonaca, prikladniji za donju.

Dobro je odabrati i program pranja prema tome koliko je posuđe zaprljano. Nema potrebe uvijek koristiti isti program, bez obzira na količinu i vrstu prljavštine.

S priborom za jelo treba biti posebno oprezan

Oko pravilnog slaganja vilica, žlica i noževa također postoje različita mišljenja.

Neki smatraju da je pribor bolje okrenuti prema gore kako bi se bolje oprao i osušio, dok proizvođači perilica uglavnom preporučuju da bude okrenut prema dolje.

To je posebno važno kod oštrih predmeta jer se tako smanjuje rizik od ozljeda prilikom vađenja posuđa iz perilice.

Nije sve posuđe za perilicu

Unatoč tome što moderna perilica može oprati velik dio kuhinjskog posuđa, neke predmete ipak je bolje prati ručno.

To se posebno odnosi na:

kvalitetne kuhinjske noževe

drveno posuđe i daske

posuđe s neprianjajućim premazom

određene vrste limova i posuda za pečenje

kristalne i osjetljive staklene predmete.

Oprez je potreban i kod bakrenog, aluminijskog i lijevanog željeznog posuđa, kao i kod termo-šalica, izoliranih boca te poklopaca ekspres-lonaca.

Pravilnim slaganjem, izbjegavanjem nepotrebnog ispiranja i odabirom odgovarajućeg programa perilica može puno učinkovitije odraditi svoj posao. Osim čišćeg posuđa, tako možemo smanjiti i nepotrebnu potrošnju vode, energije i vremena.