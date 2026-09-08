Luša: Srbija nije prošla kroz katarzu. Nitko normalan ne može veličati Mladića

"Ne bih išla tako drastično da kažem da ulazimo u Treći svjetski rat, ali činjenica je da sve ovo čemu svjedočimo – rat u Iranu, rat u Ukrajini i druga potencijalna žarišta – jest vođenje tog svjetskog rata, ali na drugi način, nekonvencionalnim metodama i metodama na koje nismo bili navikli za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata. Možemo reći da se nalazimo u stanju permanentnog rata", zaključila je.