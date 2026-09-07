ne samo zbog bontona
Je li nepristojno tražiti od gostiju da izuju cipele? Znanost ima prilično jasan odgovor
Jedni smatraju da je potpuno normalno izuti cipele čim uđu u kuću, dok drugima takav zahtjev djeluje nepristojno. No, osim pitanja bontona, postoji i vrlo praktičan razlog zašto bismo obuću ipak trebali ostavljati pred vratima.
Rasprava o tome treba li u kući nositi cipele može izazvati gotovo jednako žestoke svađe kao politika. Dok je u nekim američkim državama sasvim uobičajeno hodati po kući u obući, drugdje vrijedi nepisano pravilo da se cipele obavezno izuvaju.
Readers Digest navodi da se u američkoj saveznoj državi Minnesoti svatko izuvao cipele čim bi ušao u nečiji dom, dok je u Coloradu situacija potpuno drukčija. Ondje se obuća često nosi i u zatvorenom, osim kad je blatna ili mokra.
No najveća rasprava vodila se u vlastitom domu autorice teksta Charlotte Hilton Andersen. Dok bi po njoj svi trebali izuti cipele, njezin suprug smatra da je nepristojno tražiti od gostiju da to učine.
Cipele u kuću unose više od prljavštine
Jedan od glavnih argumenata za izuvanje dolazi iz znanstvenih istraživanja. Studija objavljena 2023. godine pokazala je da su na potplatima cipela prisutne različite vrste mikroorganizama, uključujući bakterije, gljivice i tragove fekalnog materijala.
Ti se mikroorganizmi potom mogu prenijeti u unutrašnjost doma, posebice na podove i tepihe.
Osim mikroba, cipelama u kuću unosimo i blato, prašinu, lišće, vodu, snijeg i druge nečistoće. Drugim riječima, podovi se puno brže zaprljaju ako se po njima stalno hoda u obući.
Prema jednom američkom istraživanju, oko dvije trećine ljudi izuva cipele u vlastitom domu. No zanimljivo je da većina njih isto pravilo ne primjenjuje nužno na goste.
Zašto neki ipak smatraju da je nepristojno?
Problem nije samo u bontonu. Gostima može biti neugodno izuti cipele zbog mirisa stopala, čarapa, zdravstvenih problema ili jednostavno zato što nisu pripremili noge za pokazivanje.
Osim toga, cipele su često važan dio odjevne kombinacije. Netko je možda cijeli outfit osmislio upravo oko određenih cipela, pa skidanje obuće može biti neugodno, osobito na formalnijem događanju.
Postoji i pitanje situacije. Sasvim je normalno zamoliti bliskog prijatelja da se izuje, ali isto pravilo može djelovati puno neugodnije ako vam u posjet dolazi šef, poslovni partner ili netko koga prvi put upoznajete.
Kada je sasvim u redu tražiti izuvanje?
Ključ je, čini se, u načinu na koji to napravite.
Ako imate pravilo da se u domu ne nose cipele, goste je najbolje upozoriti unaprijed ili ih ljubazno zamoliti čim stignu. Pritom im možete ponuditi papuče, čiste čarape ili jednostavno mjesto gdje će udobno ostaviti obuću.
Posebno treba uzeti u obzir ljude koji zbog zdravstvenih razloga, problema s ravnotežom ili kretanjem moraju nositi cipele.
A što ako gost jednostavno odbije?
Prihvatite to.
Iako imate pravo postaviti pravila u vlastitom domu, nije vrijedno svađati se s gostom zbog cipela.
Presuda: Nije nepristojno pitati
Tražiti od gosta da izuje cipele samo po sebi nije nepristojno. Važno je kako ćete to učiniti, jeste li obzirni prema okolnostima i hoćete li prihvatiti "ne" kao odgovor.
Drugim riječima, možete imati pravilo "bez cipela u kući", ali ne morate zbog njega izgubiti prijatelje – ili brak.
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