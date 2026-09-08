predsjednik skupštine Zagreba
Matej Mišić o HDZ-u: Kad su shvatili da je Gospić neobranjiv pokušali su prikazati da su svi isti
Predsjednik zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić (SDP) gostovao je u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak gdje je komentirao stanje s otpadom u Gospiću, stanje vode u Zagrebu I druge aktualnosti.
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Matej Mišić napominje da je zagrebački HDZ, ali i HDZ općenito, prošli tjedan imao samo jedan cilj, a to je demotivirati ljudi da dođu na prosvjed u subotu. I zapravo, ne braneći sebe, jer su shvatili da je neobranjivo ovo što su napravili u situaciji s Gospićem, pokušati prikazati da su svi isti. Prošli tjedan je Gradski HDZ poslao 3 priopćenja s maltene istom tematikom. I glavna tema su bila jezera Savica.
Državno zemljište
"Kad razradimo malo samu problematiku, vidimo da se radi o otpadu koji je tamo dovezen u vremenu između 1961. i 1979. godine", dodaje Mišić.
"Vidimo da se radi o državnom zemljištu, dakle zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. I vidimo da po Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o gospodarenju otpadom, za saniranje, odnosno za brigu o opasnom otpadu je zadužena država. I onda je Gradski HDZ, čija stranka je zapravo nositelj vlade i najjača stranka unutar vladajuće koalicije, odlučila za to optužiti gradsku vlast", kaže.
"Za nešto što se prestalo odlagati tamo prije više od 40 godina, rekao je gradonačelnik neki dan, prije nego što se on rodio, mogu i ja potvrditi, prije nego što sam se ja rodio.
Nakon što je HDZ većinu vremena obnašao državnu vlast, nije napravio apsolutno ništa", dodaje.
Tko je politički odgovoran?
Posebno se osvrnuo na pitanje političke odgovornosti kad je riječ o otpadu u Gospiću.
"I jedna tema o kojoj paralelno s time moramo govoriti, i o čemu se govorilo između redova i na samome prosvjedu: saznali smo za ilegalni otpad. Prvo, kako je uopće moguće da je 37.000 tona ilegalno uvezeno u Hrvatsku? Tko je politički odgovoran za to? Kaznena odgovornost će se utvrditi, je li to bivši glavni državni inspektor, je li to firma koja je zapravo navozila taj otpad.
"Ali tko je politički odgovoran?", napominje Mišić pa poručuje:
"Ministrica zaštite okoliša i dalje je ista. Ministrica zdravstva i dalje je ista.
Ministar gospodarstva i dalje je isti.
Nema grama političke odgovornosti unutar HDZ-a pa da barem fiktivno nekoga smijene, da pokažu da je to neprihvatljivo", kaže.
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