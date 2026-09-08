Matej Mišić o HDZ-u: Kad su shvatili da je Gospić neobranjiv pokušali su prikazati da su svi isti

Matej Mišić napominje da je zagrebački HDZ, ali i HDZ općenito, prošli tjedan imao samo jedan cilj, a to je demotivirati ljudi da dođu na prosvjed u subotu. I zapravo, ne braneći sebe, jer su shvatili da je neobranjivo ovo što su napravili u situaciji s Gospićem, pokušati prikazati da su svi isti. Prošli tjedan je Gradski HDZ poslao 3 priopćenja s maltene istom tematikom. I glavna tema su bila jezera Savica.