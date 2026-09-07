Hotelska čistačica otkrila što joj najviše smeta kod gostiju, nije riječ o neredu

Ilustracija: Liliana Drew/Pexels

Hotelske sobe nakon odlaska gostiju često izgledaju kao da je kroz njih prošla mala oluja. Razbacana odjeća, otvoreni koferi i neuredan krevet dio su svakodnevnog posla hotelskih čistačica. No jedna bivša hotelska čistačica otkrila je da joj nered zapravo nije bio najveći problem.

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Anais Lucia, koja je radila kao hotelska čistačica, za Reader's Digest ispričala je da joj je posao bio znatno zahtjevniji nego što je u početku očekivala. U jednom danu morala je pospremiti čak 16 soba, zbog čega je vrijeme bilo jedan od najvažnijih faktora.

Zato joj nisu smetali gosti koji bi ostavili nešto nereda, sve dok soba nije izgledala kao da je u njoj "eksplodiralo nekoliko kofera".

Iz hotelske sobe može se saznati puno više nego što mislite

Čistačice tijekom pospremanja često, htjele-ne htjele, dobiju uvid u privatni život gostiju, piše Metropolitan.si.

Velika količina prtljage i brojni pari cipela, primjerice, mogu ostaviti dojam da je riječ o zahtjevnijem gostu. S druge strane, gosti s malo stvari često djeluju jednostavnije i opuštenije.

Ni kozmetika, prtljaga i hrana ne prolaze nezapaženo. Skupa kozmetika, luksuzni koferi i skuplji grickalice mogu sugerirati da gost ima više novca, dok se kod jeftinijih proizvoda može steći dojam da osoba pažljivo pazi na troškove.

Još više mogu otkriti predmeti koji ostanu u sobi.

Dječja odjeća, igračke i grickalice lako otkrivaju da je riječ o obitelji. Laptop, poslovna torba i elegantna odjeća mogu ukazivati na poslovnog gosta.

Ponekad se iz sobe može zaključiti i da u njoj nije boravila samo osoba koja ju je rezervirala.

Neke stvari čistačicama posebno nisu ugodne

Razbacane plahte, određene dlake i odbačena ambalaža kondoma mogu biti prilično jasan znak da je gost imao intimno društvo.

Upravo su odbačeni omoti kondoma među stvarima koje je Lucia posebno željela da gosti sami bace u smeće. Nije joj bilo ugodno ni kada bi po sobi ostavili donje rublje i druge intimne predmete.

Takve stvari, kaže, gosti možda smatraju privatnima, ali za osobu koja mora očistiti sobu one to više nisu. Ako su ostavljene na vidljivom mjestu, čistačica će ih gotovo sigurno primijetiti.

Jedna stvar bila joj je gora od svega

Najviše ju je, međutim, smetala navika koju je teško opravdati – neki gosti nakon korištenja toaleta jednostavno nisu pustili vodu.

Od hotelskih gostiju nije očekivala savršeno pospremljenu sobu niti je smatrala da moraju sve ostaviti besprijekorno. Ali osnovna pristojnost, prema njezinim riječima, trebala bi biti minimum.