Psiholozi otkrili rečenicu koja može zaustaviti svađu prije nego što izmakne kontroli

Razlika je naizgled mala, ali psihološki može biti važna. Rečenice koje počinju s „ti uvijek“, „ti nikada“ ili „zašto si ti takav“ gotovo trenutačno stavljaju drugu osobu u obrambeni položaj. Kada se netko osjeti optuženim, počinje se braniti, a tada mnogo manje pažnje posvećuje onome što mu pokušavate reći.