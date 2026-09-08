Glavinić je od svibnja 2025. obnašao dužnost državnog tajnika u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U istom ministarstvu prije toga bio je ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa, od 2022. do 2023. bio savjetnik ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a od 2019. do 2022. godine viši građevinski inspektor u Sektoru za nadzor građenja Državnog inspektorata.