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Tonči Glavinić je novi glavni državni inspektor
Dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić novi je glavni državni inspektor, potvrdilo je Hini neslužbeno više izvora bliskih Vladi.
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Glavinić je od svibnja 2025. obnašao dužnost državnog tajnika u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U istom ministarstvu prije toga bio je ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa, od 2022. do 2023. bio savjetnik ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a od 2019. do 2022. godine viši građevinski inspektor u Sektoru za nadzor građenja Državnog inspektorata.
Prije te funkcije također je u tadašnjem Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja bio građevinski inspektor u Sektoru koordinacije nadzora građenja, a od 2015. do 2016. godine bio je najprije stručni suradnik u Sektoru koordinacije nadzora građenja Ministarstva, a onda i stručni suradnik u Sektoru za graditeljstvo, komunalno i stanovanje.
Tonči Glavinić rođen je u Splitu 1988. godine, a 2014. godine završio je Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku i stekao zvanje magistra inženjera građevinarstva.
Na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića koji je tu dužnost obavljao od 2019. do 2025. godine. Smijenjen je s te funkcije 27. studenog 2025. godine zbog sumnji za primanje mita.
Josip Šincek, optužen da je sa suradnicima ilegalno deponirao gotovo 35.000 tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada na nekoliko lokacija u Hrvatskoj, pa tako i u Gospiću, tereti Andriju Mikulića da ga je tražio mito.
Prema medijskim napisima je Mikulić je od Šinceka navodno tražio gotovo 500.000 eura mita kako bi inspekcija dopustila da Šincekova tvrtka ilegalno odlaže taj opasni plastični i medicinski otpad.
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