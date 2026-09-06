Raspored zubi kod čovjeka: Zašto je zapravo važan i što je točno malokluzija?

Malokluzija je stanje kada se gornji i donji zubi ne poklapaju pravilno prilikom zagriza. Do toga može doći zbog iskrivljenih zubi ili zbog neusklađenosti gornje i donje čeljusti. Većina slučajeva malokluzije nasljedna je, no na nju mogu utjecati i drugi čimbenici, poput gubitka zuba ili ozljede.