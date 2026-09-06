SVAKI ZUB IMA FUNKCIJU
Raspored zubi kod čovjeka: Zašto je zapravo važan i što je točno malokluzija?
Zubi oblikuju govor, izgled lica i kvalitetu svakodnevnog života.
Raspored zubi kod čovjeka je kod svih isti, dok se zubi razvijaju od rođenja do odrasle dobi. Svaka skupina zubi ima svoje ime i funkciju, dok kod nekih osoba postoje i urođeni problemi sa zubima.
Raspored zubi omogućava da se hrana dobro prožvače, a potom i razgradi. Postoje skupine zubi koji imaju svoje ime i ulogu, a ako neki od zubi nedostaju, postoji šansa za manjim unosom hrane i gubitku nutritivnih vrijednosti.
Koliko zubi ima čovjek
Većina odraslih osoba ima ukupno 32 trajna zuba, što uključuje osam sjekutića, četiri očnjaka, osam pretkutnjaka i dvanaest kutnjaka. Taj broj može varirati pa tako neki ljudi imaju više, a neki manje zubi, ovisno o genetskim čimbenicima i tome jesu li im izvađeni umnjaci.
Djeca imaju takozvane mliječne zube kojih ima 20. Kada mliječni zubi ispadnu, izrastu trajni zubi koji traju dok ne ispadnu ili se pokvare u starosti.
Vrste zubi i njihova funkcija
Zubalo se sastoji od četiri osnovne vrste zubi, a svaka je oblikom prilagođena određenoj zadaći u procesu žvakanja. To su:
1. Sjekutići
Sjekutići su najistaknutiji zubi u ustima. Većina ljudi ima četiri sjekutića. To su prednja četiri zuba, odnosno u svakoj čeljusti po četiri. Svaki sjekutić ima tanak, oštar rub koji pomaže pri usitnjavanju hrane.
2. Očnjaci
Očnjaci su šiljati i izraženiji od ostalih zubi. Većina ljudi ima četiri očnjaka, po jedan u svakom kvadrantu (gornji desni, gornji lijevi, donji desni, donji lijevi), a njihova je uloga žvakanje čvršće hrane.
3. Pretkutnjaci
Pretkutnjaci (premolari) veći su od sjekutića i očnjaka i imaju spljoštenu površinu s kvržicama namijenjenu drobljenju hrane. Kod djece ovi zubi ne postoje jer se pojavljuju tek u trajnom zubalu. Pretkutnjaci se nazivaju još četvorke i petice.
4. Kutnjaci i umnjaci
Kutnjaci su najveći zubi, prilagođeni finalnom usitnjavanju hrane prije gutanja. I gornja i donja čeljust ima po tri kutnjaka sa svake strane, a posljednji od njih, umnjak (treći kutnjak), obično nicanje završava tek u kasnim tinejdžerskim ili dvadesetim godinama.
Većina ljudi ima četiri umnjaka, po jedan u svakom kutu usta, no nisu rijetki slučajevi kada umnjaci uopće ne izbiju ili ih nedostaje.
Raspored zubi kod čovjeka
Zubi se anatomski dijele na gornju (maksilarnu) i donju (mandibularnu) čeljust, pri čemu svaka sadrži po 16 zubi kod odrasle osobe.
Radi preciznijeg opisivanja, stomatolozi svaku čeljust dodatno dijele na lijevu i desnu polovicu, čime nastaju četiri kvadranta, a to su: gornji desni, gornji lijevi, donji desni i donji lijevi.
Svaki kvadrant sadrži identičan raspored: dva sjekutića, jedan očnjak, dva pretkutnjaka i tri kutnjaka.
Za precizno označavanje pojedinog zuba stomatolozi koriste standardizirane sustave numeracije.
Jedan od najpoznatijih je da se zubi broje od 1 do 32, a počinju se brojati od sprijeda prema straga.
Prednji gornji desni sjekutić je tako 11, prednji gornji lijevi sjekutić je 21, dok je prednji lijevi gornji očnjak 23.
Razvoj zubi kod djece
Mliječni zubi počinju nicati u dobi od oko šest mjeseci, a proces traje do otprilike treće godine života, kada dijete ima svih 20 mliječnih zubi. Ovo zubalo sastoji se isključivo od sjekutića, očnjaka i mliječnih kutnjaka, dok se pretkutnjaci pojavljuju tek kasnije, s trajnim zubalom.
Zamjena mliječnih zubi trajnima obično počinje oko šeste godine, kada mliječni zubi postepeno ispadaju.
Taj proces mješovitog zubala (kada su istovremeno prisutni i mliječni i trajni zubi) traje sve do rane adolescencije.
Što kada raspored zubi nije pravilan?
Malokluzija je stanje kada se gornji i donji zubi ne poklapaju pravilno prilikom zagriza. Do toga može doći zbog iskrivljenih zubi ili zbog neusklađenosti gornje i donje čeljusti. Većina slučajeva malokluzije nasljedna je, no na nju mogu utjecati i drugi čimbenici, poput gubitka zuba ili ozljede.
Ako se ovaj problem ne tretira može doći do težeg održavanja higijene, povećanog rizika od karijesa i bolesti desni, poteškoća pri žvakanju i govoru, a može utjecati i na samopouzdanje osobe.
Zašto je zdrav raspored zubi važan?
Zubi su dio probavnog sustava. Njihova je prva zadaća usitnjavanje hrane prije gutanja, čime olakšavaju daljnju probavu. Osim toga, sudjeluju u oblikovanju govora i održavanju strukture lica.
Vanjski sloj zuba, caklina, ujedno je najtvrđa tvar u ljudskom tijelu, no unatoč tome podložna je oštećenju kiselinama koje stvaraju bakterije hraneći se šećerom iz hrane.
Zato je važno redovito ići kod stomatologa kako bi se vidjelo kako izgledjau zubi i izvršavaju li svoju funkciju.
Zaključak
Raspored zubi kod čovjeka prilagođen je funkcijama griženja, drobljenja i mljevenja hrane. Razumijevanje broja, vrsta i rasporeda zubi, od mliječnog zubala u djetinjstvu do trajnog zubala u odrasloj dobi, pomaže boljem prepoznavanju znakova problema poput malokluzije. Isto tako, raspored i nazivi zubi pomažu stomatolozima kod popravljanja zubi i dijagnoze.
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