RAKETNI SUSTAV
Rusija osudila američke projektile u Norveškoj: "Postat će ciljevi u slučaju sukoba"
Rusija je u ponedjeljak osudila američko raspoređivanje naprednog raketnog sustava u Norveškoj, rekavši da potez dodatno smanjuje vjerojatnost američko-ruskih pregovora o strateškoj nuklearnoj stabilnosti.
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Rusko ministarstvo vanjskih poslova je priopćilo da je raspoređivanje raketnog sustava u Norveškoj temeljenog na lanserima raketa Mk-41 koji se mogu koristiti za lansiranje cijelog niza balističkih projektila, uključujući krstareće rakete Tomahawk, predstavlja prijetnju jer bi projektili lansirani odande mogli doprijeti do velikog dijela europske Rusije, uključujući Moskvu.
"Koraci poput raspoređivanja američkih balističkih projektila srednjeg dometa u Europi koji predstavljaju prijetnju Ruskoj Federaciji vraćaju uvjete za konstruktivan dijalog sa SAD-om o strateškim pitanjima blago rečeno 'na nulu'", poručilo je ministarstvo.
Dodalo je da će Rusija pridati "osobitu pažnju" mjestima na koja se oružje raspoređuje, ali i centrima za kontrolu američkih raketnih sustav te da će oni postati ciljevi u slučaju vojnog sukoba.
Izvješća američkih medija upućuju na to da je Washington novi sustav za lansiranje raketa u Norvešku rasporedio u kolovozu.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova je kazalo da je dijalog o strateškoj stabilnosti između Moskve i Washingtona bio ograničen za vrijeme prethodne američke administracije, a planove trenutne administracije da započne multilateralne pregovore koji bi uključivali Kinu je opisalo kao "nerealne".
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