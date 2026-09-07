"OVDJE NEMA RUSKIH VOJNIKA"
VIDEO / Putin se hvalio zauzimanjem grada, ukrajinski general objavio snimku: "Skinite klaunske nosove"
Nakon što je Vladimir Putin ustvrdio da su ruske snage zauzele ukrajinski Svjatohirsk, ukrajinski brigadni general Andrij Bilecki objavio je snimku iz središta grada kojom je tu tvrdnju pokušao demantirati.
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Bilecki, zapovjednik 3. armijskog korpusa Oružanih snaga Ukrajine, snimio je video u samom središtu Svjatohirska, a u pozadini se vidi Svjatohirska lavra. Snimku je objavio 3. armijski korpus, a o njoj su izvijestili Ukrainska pravda i Ukrinform.
U snimci se najprije prikazuje Putinova tvrdnja da je ruska vojska zauzela 14 ukrajinskih naselja, među kojima i Svjatohirsk. Putin je to rekao 1. rujna, a njegove tvrdnje potom je ponovilo i rusko Ministarstvo obrane.
Kamera se zatim prebacuje na Bileckog, koji stoji u središtu grada, dok se u pozadini vide gradske vizure i prolazak civilnog automobila.
"Slava Ukrajini. Vjerojatno ste svi čuli: ruske snage su stavile pod punu kontrolu grad Svjatohirsk i tako dalje", rekao je Bilecki prije nego što se izravno obratio ruskom vojnom i političkom vrhu.
In light of the Russian dictator claiming yet another fictitious military victory, Brigadier General Andriy Biletskyi, commander of Ukraine’s Third Army Corps, posted a video from Sviatohirsk, which Putin and his Defense Ministry declared “liberated” just days ago.— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 7, 2026
There are no… pic.twitter.com/CBc35sg3Gm
"Želim se obratiti ruskom vojnom i vojno-političkom vrhu. Ruskih vojnika ovdje nema, zar ne? Skinite te svoje klaunske nosove, te šarene perike, nemojte ispadati budale. Nije da u Svjatohirsku nikada nije bilo ruskog vojnika, ali ovo je lijepo sjeverno mjesto. Poželjno je nositi pancirku, ali može se šetati bez ikakvih problema. Dan je, kao što vidite, miran i lijep. Eno, prolazi civilni auto."
Bilecki je potom kamerom pokazao dijelove grada kako bi potvrdio gdje se nalazi. Ukrajinska pravda navodi da je u snimci pokazao kako se u gradu odvija svakodnevni život, dok je Ukrinform izvijestio da je u pozadini vidljiva Svjatohirska lavra.
"Jednom riječju, ovo je Svjatohirsk, sam centar, srce Svjatohirska. Ovdje je manastir, eno i spomenika Artjomu. Grad Svjatohirsk nalazi se u zoni obrane 60. mehanizirane brigade 3. armijskog korpusa. Ovo je pozadinska zona našeg korpusa, ovdje je sve pod kontrolom. Ukratko to je to: ugodan dan svima i slava Ukrajini", poručio je.
ISW: Nema dokaza koji bi potvrdili Putinovu tvrdnju
Ukrainska pravda navodi da je Bilecki rekao kako 60. mehanizirana brigada 3. armijskog korpusa ima punu kontrolu nad gradom te da se radi o pozadinskom području korpusa.
I Nasha Niva izvijestila je da je Bilecki osobno stigao u Svjatohirsk kako bi opovrgnuo Putinovu tvrdnju o zauzimanju grada. Taj medij navodi i da Putinova tvrdnja u trenutku objave nije bila potvrđena glavnim kartama bojišta.
Istodobno, The New Voice of Ukraine prenio je procjenu Instituta za proučavanje rata (ISW) da nema dokaza koji bi potvrdili Putinovu tvrdnju o zauzimanju Svjatohirska. Prema toj analizi, ruske snage tijekom proljeća i ranog ljeta nisu se približile gradu na manje od oko 13 kilometara.
Ukrajinski Centar za strateško komuniciranje ranije je objavio da u Svjatohirsku nema borbi te da ruske snage nisu preuzele kontrolu nad gradom, Putinovu tvrdnju opisujući kao još jedan navodni ruski informacijski trijumf.
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