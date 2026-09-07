"Želim se obratiti ruskom vojnom i vojno-političkom vrhu. Ruskih vojnika ovdje nema, zar ne? Skinite te svoje klaunske nosove, te šarene perike, nemojte ispadati budale. Nije da u Svjatohirsku nikada nije bilo ruskog vojnika, ali ovo je lijepo sjeverno mjesto. Poželjno je nositi pancirku, ali može se šetati bez ikakvih problema. Dan je, kao što vidite, miran i lijep. Eno, prolazi civilni auto."