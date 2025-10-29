Rusija probila logističku rutu, steže se obruč oko ključnog Pokrovska

Ukrajinske snage pokušavaju spriječiti ruske vojnike da zauzmu istočni grad Pokrovsk, upozorili su vojni analitičari u srijedu.
Moskovske snage su se posljednjih tjedana približile ključnom logističkom središtu nakon više od godinu dana sporog napredovanja. Kijev tvrdi da je to uzrokovalo ogromne ljudske žrtve Rusiji.
Ukrajinski 7. korpus priopćio je da su ruske snage rasporedile oko 11.000 vojnika u pokušaju da opkole šire područje Pokrovska.
Neprijateljske skupine koje su već infiltrirane u grad pokušavale su prodrijeti prema sjeveru i sjeverozapadu, navode u priopćenju.
‼️ Animation of the battle for Pokrovsk. Period from May 1 to October 25, 2025, in 1 minute pic.twitter.com/mVj6FuAREJ— Zlatti71 (@Zlatti_71) October 27, 2025
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je ranije ovog tjedna da se oko 200 ruskih vojnika nalazi u raznim dijelovima grada. Poručuje da je zauzimanje tog grada ključno za Moskvu kako bi pokazala da ima prevlast na bojnom polju.
Zauzimanje Pokrovska, kao i Kostjantinivke na sjeveroistoku, dalo bi Moskvi platformu za prodor prema dva najveća preostala grada pod kontrolom Ukrajine u Donecku.
Rusija uspjela probiti vojnu logističku rutu do susjednog grada
Ukrajinska platforma DeepState otvorenog koda objavila je da je Rusija uspjela probiti vojnu logističku rutu do susjednog grada Mirnohrada zasjedama i napadima dronovima.
DeepState je upozorio da će Ukrajina morati rasporediti brigade umjesto manjih jedinica, kako bi blokirala daljnju infiltraciju neprijatelja u Pokrovsk.
„Situacija u Pokrovsku je na rubu kritične i nastavlja se pogoršavati do te mjere da bi moglo biti prekasno za popravak svega“, navodi DeepState.
Pokrovsk Pocket:— -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) October 29, 2025
Russian forces planted the Russian flag in the northwestern part of the city on the stele at the entrance. https://t.co/3jzT0GeHZd pic.twitter.com/2ksKKTFax8
Moskva je pojačala ofenzivu na bojnom polju, a diplomatski napori predvođeni SAD-a za okončanje rata su zastali. Kremlj je više puta zahtijevao da Ukrajina prepusti cijeli Donbas, gdje se nalazi Pokrovsk, kao preduvjet za bilo kakve mirovne pregovore, što Kijev odbija.
Zelenski je rekao novinarima u ponedjeljak da ruski cjelogodišnji napori zauzimanja Pokrovska pokazuju da Rusija nije u stanju ostvariti svoj cilj vojnog zauzimanja ostatka regije.
