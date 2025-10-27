"leš na lešu"
"Ponestaje mesa": Bitka za Pokrovsk otkriva stvarno stanje ruskog rata u Ukrajini
Već više od godinu dana grad Pokrovsk u Donbasu poprište je žestokih borbi. Sada Rusija stoji pred njegovim osvajanjem. U Ukrajini to, međutim, ne izaziva zabrinutost. Iako je grad strateški važan, Kijev je Putinu za njega već naplatio visoku cijenu.
"Apsolutna smrt"
Tragične su slike desetaka leševa ruskih vojnika razbacanih po poljima oko Pokrovska. Pokušavali su napasti ukrajinske obrambene linije pješice, na motociklima i oklopnim vozilima.
„Apsolutna smrt, leš na lešu, jednostavno užasno“, napisao je ukrajinski novinar Illia Ponomarenko na X-u uz snimke dronova koje prikazuju ostatke brojnih neuspjelih ruskih juriša na rudarski grad na istoku Ukrajine, piše Welt.
„I zbog čega?“, pita se Ponomarenko. „Zbog pseudo-povijesnih fantazija dosadnog, ostarjelog diktatora s niskim kvocijentom inteligencije koji sebe smatra carem.“
🚨⚡️General Valery Gerasimov Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation visits the front lines on the Pokrovsk (Krasnoarmeysk) direction arriving via helicopter. 💪🇷🇺 pic.twitter.com/4P4lVPcnzh— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) October 25, 2025
Oko 150.000 ruskih vojnika
Prema ukrajinskom Glavnom stožeru, Rusija je na fronti kod Pokrovska rasporedila ukupno oko 150.000 vojnika. Osvojiti nekadašnji grad od 60.000 stanovnika za Moskvu je prioritet, a životi vojnika pri tome igraju sporednu ulogu.
Grad je dio preostalog ukrajinskog obrambenog pojasa u Donjeckoj oblasti. Ta linija obrane proteže se dalje preko Kostjantinivke do Kramatorska, Slovjanska, Siverska i Limana.
„To je od 2014. najvažnija obrambena linija Ukrajine u Donjecku, pretvorena u značajno logističko i vojno središte“, objašnjava američki Institut za proučavanje rata (ISW). Nije slučajno što je ruski predsjednik Vladimir Putin tražio predaju ove regije kao uvjet za mogući prekid vatre.
‼️ Animation of the battle for Pokrovsk. Period from May 1 to October 25, 2025, in 1 minute pic.twitter.com/mVj6FuAREJ— Zlatti71 (@Zlatti_71) October 27, 2025
Prema ISW-u, takva bi „predaja“ Rusiji donijela „neproporcionalnu korist“: ruske bi snage stekle povoljne položaje s kojih bi mogle pokretati ofenzive prema Dnipru, Zaporižji i Harkivu.
Pod napadima od srpnja 2024.
Pokrovsk je pod napadima još od srpnja prošle godine, ali je ruska vojska prije tri mjeseca intenzivirala ofenzivu. U prvim danima kolovoza ruske su snage iznenađujuće presjekle ukrajinsku opskrbnu rutu na sjeveru, no ukrajinska ih je vojska potom odbacila. Također su ruske diverzantske i izviđačke jedinice uspjele prodrijeti u predgrađa, ali su i one uništene. Međutim, posljednjih tjedana situacija se dramatično pogoršala.
Grad očito čeka ista sudbina kao Bahmut i Avdijivku — ukrajinska uporišta koja su nakon dugih bitaka pala u ruske ruke. Iako su ti padovi Moskvi donijeli simbolične pobjede, oni nisu promijenili strateški tijek rata u istočnoj Ukrajini. Gubitak Pokrovska vjerojatno neće imati bitan utjecaj. „Ruske snage trenutno nemaju sredstva da brzo opkole ili probiju ukrajinski obrambeni pojas u Donjecku“, navodi ISW. „Prema sadašnjem tempu napredovanja, to bi moglo potrajati godinama.“
Rusija plaća visoku cijenu
Osvajanje Pokrovska još bi jednom potvrdilo ono što se vidi već tri godine: ruske snage napreduju sporo, ali tvrdoglavo — uz ogromne gubitke u ljudstvu i opremi. „Pokrovsk je ispunio svoju svrhu“, pišu ukrajinski mediji: grad je usporio ruski napredak i nanio neprijatelju goleme gubitke, a da nije morao predati velike teritorije.
Brojke govore same za sebe: samo na fronti kod Pokrovska Rusija je, prema procjenama, od siječnja izgubila između 50.000 i 70.000 vojnika, mrtvih ili ranjenih. Kartografska služba Deep State UA izračunala je da je ruska vojska od studenog 2022. osvojila oko 6300 kvadratnih kilometara – što je tek jedan posto ukupnog ukrajinskog teritorija. Za to je, prema ISW-u i američkoj vojsci, poginulo ili ranjeno između 800.000 i milijun ruskih vojnika. Danas Rusija, zajedno s područjima zauzetima još 2014., kontrolira oko 20 posto Ukrajine.
🇷🇺🇺🇦🇺🇸Russian Forces Overwhelming Ukrainian Defenses at Pokrovsk— Brian Berletic (@BrianJBerletic) October 27, 2025
▪️Even pro-Ukrainian "Live UA Map" - a visual representation of Ukraine's General Staff's updates - shows Russian forces inside Pokrovsk;
▪️In less than a month Russian forces went from the perimeter to occupying… pic.twitter.com/lJMtrvjZH8
Prvi put zamijećene ženske jurišne jedinice, regrutirane su iz zatvora
„Ponestaje mesa“, napisao je Igor Girkin, bivši časnik FSB-a koji je pao u nemilost Kremlja, u pismu iz zatvora. Iako je 2014. odigrao ključnu ulogu u nezakonitoj aneksiji Krima, izazvao je Putinov bijes zbog oštre kritike načina vođenja rata u Ukrajini. U novom pismu iz kaznene kolonije Girkin rat opisuje kao „mlin za meso“ za Rusiju i ruske generale naziva „idiotima“.
„Već više od dvije godine gubimo ljudstvo i dalje smo od pobjede nego na početku invazije“, napisao je. „Jasno je – novca i mesa ponestaje.“
Doista, čini se da Rusija kod Pokrovska ima problema s nadoknadom gubitaka vojske. Zato su, prema izvješćima, na fronti prvi put primijećene i ženske jurišne jedinice, regrutirane iz zatvora.
Hoće li Rusija izgubiti rat iscrpljivanja?
Ostaje za vidjeti hoće li se, kako Girkin predviđa, Rusija doista slomiti u ovom ratu iscrpljivanja. Ukrajinske dalekometne bespilotne letjelice gotovo svakodnevno napadaju rusku energetsku infrastrukturu — navodno više od 60 puta od kolovoza.
Nastala je znatna šteta na rafinerijama, skladištima goriva i cjevovodima. Kijev sada napada i elektrane i transformatorske stanice, što uzrokuje nestanke struje u nekim ruskim regijama. Rusija, s druge strane, sve žešće bombardira Ukrajinu, nastojeći joj uništiti energetsku mrežu prije zime.
