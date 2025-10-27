"Ponestaje mesa": Bitka za Pokrovsk otkriva stvarno stanje ruskog rata u Ukrajini

„Ponestaje mesa“, napisao je Igor Girkin, bivši časnik FSB-a koji je pao u nemilost Kremlja, u pismu iz zatvora. Iako je 2014. odigrao ključnu ulogu u nezakonitoj aneksiji Krima, izazvao je Putinov bijes zbog oštre kritike načina vođenja rata u Ukrajini. U novom pismu iz kaznene kolonije Girkin rat opisuje kao „mlin za meso“ za Rusiju i ruske generale naziva „idiotima“.

„Već više od dvije godine gubimo ljudstvo i dalje smo od pobjede nego na početku invazije“, napisao je. „Jasno je – novca i mesa ponestaje.“