Ruska novinska agencija TASS prenijela je ministarstvo pravosuđa koje je objavilo da je Nina Hruščova širila lažne informacije o ruskim politikama te da se protivila onome što Moskva naziva "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini. Ljudi koji se vode kao strani agenti podvrgnuti su brojnim birokratskim zahtjevima i ograničenjima svojih prihoda u Rusiji. Primorani su staviti oznaku stranih agenata na svojim objavama na društvenim mrežama ili bilo čemu što objave.