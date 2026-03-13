POSLJEDNJI ISPRAĆAJ
FOTO / Obitelj, prijatelji i kolege se oprostili od Mile Moralić
Na zagrebačkom groblju Šestine održan je posljednji ispraćaj ugledne novinarke i humanistice Mile Moralić.
Oglas
Od nje su se oprostili obitelj, prijatelji te brojni kolege iz novinarskog svijeta.
Preminula je u 45. godini. Bila je borkinja protiv nepravde i korupcije, sindikalistica, uvjerena i posvećena aktivistica za radna i profesionalna prava novinara, a posebice žena u novinarskoj profesiji.
Josip Mikacic/PIXSELLViše
Josip Mikacic/PIXSELLViše
Josip Mikacic/PIXSELLViše
Novinarsku karijeru gradila je na Media servisu, a potom je na N1 televiziji šest godina radila kao reporterka, urednica Dnevnika te urednica i voditeljica utjecajnog tjednog političkog magazina "Točka na tjedan".
Za izvrsnost u svom novinarskom radu nagrađena je godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva "Marija Jurić Zagorka" 2025.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas