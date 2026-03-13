POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

FOTO / Obitelj, prijatelji i kolege se oprostili od Mile Moralić

13. ožu. 2026. 17:36
sprovod, Mila Moralić
Josip Mikacic/PIXSELL

Na zagrebačkom groblju Šestine održan je posljednji ispraćaj ugledne novinarke i humanistice Mile Moralić.

Od nje su se oprostili obitelj, prijatelji te brojni kolege iz novinarskog svijeta.

Preminula je u 45. godini. Bila je borkinja protiv nepravde i korupcije, sindikalistica, uvjerena i posvećena aktivistica za radna i profesionalna prava novinara, a posebice žena u novinarskoj profesiji.

Novinarsku karijeru gradila je na Media servisu, a potom je na N1 televiziji šest godina radila kao reporterka, urednica Dnevnika te urednica i voditeljica utjecajnog tjednog političkog magazina "Točka na tjedan".

Za izvrsnost u svom novinarskom radu nagrađena je godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva "Marija Jurić Zagorka" 2025.

