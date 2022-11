Rusija uklanja nuklearne glave iz projektila i gađa Ukrajinu?

Rusija vjerojatno uklanja nuklearne bojeve glave sa zastarjelih nuklearnih krstarećih projektila i potom ih ispaljuje na Ukrajinu, objavila je u subotu britanska vojna obavještajna služba.

Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da slike iz otvorenih izvora informacija pokazuju olupinu krstarećeg projektila lansiranog iz zraka na Ukrajinu, koji je izgleda kao da je projektil iz 1980-ih koji je bio naoružan nuklearnom bojevom glavom.

Ministarstvo je dodalo da je bojeva glava vjerojatno zamijenjena balastom.

Takav projektil će izazvati štetu kinetičkom energijom projektila i nepotrošenim gorivom, međutim, malo je vjerojatno da će postići pouzdane učinke protiv planiranih ciljeva, dodalo je ministarstvo u svom dnevnom biltenu obavještajnih podataka objavljenom na Twitteru.

“Kakva god bila ruska namjera, ova improvizacija naglašava razinu iscrpljenosti ruskih zaliha projektila dugog dometa”, reklo je ministarstvo.

