obnuleniye

Rusija vlastite vojnike šalje u smrt: "Nikad ne znate s čije će strane metak doći"

author
N1 Info
|
31. lis. 2025. 08:54
ruski vojnici
REUTERS / Anton Vaganov

Izvansudska ubojstva unutar ruske vojske postaju sve raširenija, prema istrazi koju je objavio ruski neovisni medij Verstka.

Slanje vojnika u smrtonosne jurišne misije

Praksa "anuliranja" (obnuleniye) - izraz ruske vojske za pogubljenje svojih vojnika - sve više uključuje slanje osoblja u smrtonosne jurišne misije bez odgovarajuće zaštite, otkrili su novinari.

Verstka je prikupila informacije o više od 100 "anuliranih" među visokim ruskim časnicima. Istražitelji su razgovarali s vojnim osobljem i njihovim obiteljima, a također su proučili pritužbe vojnog tužiteljstva.

Jedan primjer je pukovnik Igor Istrati, zapovjednik ruske 114. zasebne motorizirane streljačke brigade, koji je navodno naredio pogubljenja i mučenje vojnika u svojoj jedinici. Navodno je slao vojnike u napade bez oružja ili opreme u nastojanju da "anulira" ciljane vojnike, prenosi Kyiv Independent.

"Nikad ne znate odakle metak dolazi"

"Znate, ono što se tamo događa jest da... Nikad ne znate odakle će metak doći: s vaše vlastite strane ili od Ukrajinaca", rekao je Dmitrij, pripadnik brigade.

Ruski vojnici također su pogubljeni zbog odbijanja sudjelovanja u samoubilačkim napadima, izvijestila je Verstka. Jedan regrut, Aleksej, opisao je zapovjednika koji je naredio podređenom da ubije sve vojnike koji su odbili pridružiti se napadu.

Njihova tijela „jednostavno su bačena u rijeku u pancirima kako ne bi plutali ili su negdje zakopana. To je najlakši način da ih se riješite“, rekao je.

"Mašine za mljevenje mesa"

Drugi su izvijestili o sličnim pričama o vojnicima kojima je pod prijetnjom oružjem naređeno da se pridruže napadima „mašine za mljevenje mesa“ i da su ih pogubili njihovi vlastiti vojnici ako bi odbili.

Jame za mučenje

Vojnici su također opisali jame za mučenje – podrume i rupe s rešetkama gdje su vojnici tučeni, izgladnjivani, pa čak i utapani. U nekim slučajevima, vojnici su izvijestili da su bili prisiljeni boriti se jedni protiv drugih u jamama za priliku da prežive.

Ubojstva su prvenstveno motivirana novcem, izvijestila je Verstka. Zapovjednici prodaju priliku kako bi izbjegli jurišne misije, traže mito i prebacuju plaće od ugovornih boraca na vlastite račune. Odbijanje plaćanja može rezultirati "anuliranjem".

Ruska tekuća ofenziva u istočnoj Ukrajini oslanjala se na smrtonosne napade "ljudskog vala", pri čemu Moskva trpi velike gubitke u ljudstvu za svaki osvojeni centimetar teritorija. Taktika je brutalna, ali učinkovita: ruske snage su stalno napredovale u Donjeckoj oblasti, koristeći svoju nadmoć kako bi nadoknadile rekordne gubitke.

Teme
jame za mučenje mučenje vojnika rat u ukrajini rusija ruski vojnici

