obnuleniye
Rusija vlastite vojnike šalje u smrt: "Nikad ne znate s čije će strane metak doći"
Izvansudska ubojstva unutar ruske vojske postaju sve raširenija, prema istrazi koju je objavio ruski neovisni medij Verstka.
Slanje vojnika u smrtonosne jurišne misije
Praksa "anuliranja" (obnuleniye) - izraz ruske vojske za pogubljenje svojih vojnika - sve više uključuje slanje osoblja u smrtonosne jurišne misije bez odgovarajuće zaštite, otkrili su novinari.
Verstka je prikupila informacije o više od 100 "anuliranih" među visokim ruskim časnicima. Istražitelji su razgovarali s vojnim osobljem i njihovim obiteljima, a također su proučili pritužbe vojnog tužiteljstva.
Jedan primjer je pukovnik Igor Istrati, zapovjednik ruske 114. zasebne motorizirane streljačke brigade, koji je navodno naredio pogubljenja i mučenje vojnika u svojoj jedinici. Navodno je slao vojnike u napade bez oružja ili opreme u nastojanju da "anulira" ciljane vojnike, prenosi Kyiv Independent.
In Putin's army, soldiers are being tortured, executed, and buried by their own commanders.— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) October 30, 2025
It's a practice so widespread that it's got a name - 'obnuleniye', or 'zeroing out'
(🧵Read on) pic.twitter.com/waK0o5ZjsS
"Nikad ne znate odakle metak dolazi"
"Znate, ono što se tamo događa jest da... Nikad ne znate odakle će metak doći: s vaše vlastite strane ili od Ukrajinaca", rekao je Dmitrij, pripadnik brigade.
Ruski vojnici također su pogubljeni zbog odbijanja sudjelovanja u samoubilačkim napadima, izvijestila je Verstka. Jedan regrut, Aleksej, opisao je zapovjednika koji je naredio podređenom da ubije sve vojnike koji su odbili pridružiti se napadu.
Njihova tijela „jednostavno su bačena u rijeku u pancirima kako ne bi plutali ili su negdje zakopana. To je najlakši način da ih se riješite“, rekao je.
"Mašine za mljevenje mesa"
Drugi su izvijestili o sličnim pričama o vojnicima kojima je pod prijetnjom oružjem naređeno da se pridruže napadima „mašine za mljevenje mesa“ i da su ih pogubili njihovi vlastiti vojnici ako bi odbili.
This just in: Stepashkas are frustrated over growing Obnuleniye all over pidor society https://t.co/WGFh4hW2tZ— car leak (@DruzheKarlik) October 29, 2025
Jame za mučenje
Vojnici su također opisali jame za mučenje – podrume i rupe s rešetkama gdje su vojnici tučeni, izgladnjivani, pa čak i utapani. U nekim slučajevima, vojnici su izvijestili da su bili prisiljeni boriti se jedni protiv drugih u jamama za priliku da prežive.
Ubojstva su prvenstveno motivirana novcem, izvijestila je Verstka. Zapovjednici prodaju priliku kako bi izbjegli jurišne misije, traže mito i prebacuju plaće od ugovornih boraca na vlastite račune. Odbijanje plaćanja može rezultirati "anuliranjem".
Ruska tekuća ofenziva u istočnoj Ukrajini oslanjala se na smrtonosne napade "ljudskog vala", pri čemu Moskva trpi velike gubitke u ljudstvu za svaki osvojeni centimetar teritorija. Taktika je brutalna, ali učinkovita: ruske snage su stalno napredovale u Donjeckoj oblasti, koristeći svoju nadmoć kako bi nadoknadile rekordne gubitke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare