Rusija žestoko napala zapad Ukrajine, Poljska digla vojne avione

Marion PAYET / AFP

Poljski i saveznički zrakoplovi aktivirani su u srijedu kako bi osigurali poljski zračni prostor nakon što je Rusija pokrenula zračne napade usmjerene na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga.

Podijeli

Oglas

„Ruska Federacija ponovno izvodi napade na ciljeve koji se nalaze na teritoriju Ukrajine“, priopćilo je operativno zapovjedništvo u objavi na X.

„Kako bi se osigurala sigurnost poljskog zračnog prostora... Poljski i saveznički zrakoplovi intenzivno djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dosegli najviše stanje pripravnosti.“

U 01:40 GMT, cijela Ukrajina bila je pod upozorenjem na zračni napad zbog ruskih raketnih napada i napade dronovima.