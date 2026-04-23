Ruska nafta potekla prema Slovačkoj i Mađarskoj, Fico uvjeren da Družba nije ni bila oštećena

Slovačka i Mađarska u četvrtak su objavile da ponovno dobivaju rusku sirovu naftu putem naftovoda Družba, nakon višemjesečnog prekida zbog koje je Budimpešta blokirala ključan zajam Ukrajini.
Oglas
Naftovod Družba u siječnju se pretvorio u jedan od politički najosjetljivijih infrastrukturnih objekata u Europi nakon obustave isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj, za što je Ukrajina okrivila ruski zračni napad.
U srijedu je energent ponovno potekao ukrajinskom dionicom naftovoda, što je potaknulo Mađarsku da povuče svoj veto na zajam EU-a Ukrajini vrijedan 90 milijardi eura.
Slovačka je dolazak nafte potvrdila rano u četvrtak, nakon čega je to učinila i mađarska naftna kompanija MOL.
"Isporuka sirove nafte naftovodom Družba tako je nastavljena prema Mađarskoj i Slovačkoj, nakon stanke od gotovo tri mjeseca", stoji u priopćenju MOL-a.
Slovačka je navela kako očekuje da će do kraja travnja naftovodom primiti 119 tisuća tona nafte, prenosi Reuters.
Nevjerni Fico
Ukrajina je tvrdila da je do prekida protoka došlo zbog oštećenja cjevovoda, a Mađarska i Slovačka optuživale su je za odugovlačenje.
Slovački premijer Robert Fico, koji održava bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavio je da pozdravlja ponovno otvaranje naftovoda, ali i da vjeruje kako je to dokaz je blokada bila politički motivirana.
"Vjerujem da je jučer i danas uspostavljen ozbiljan odnos između Ukrajine i Europske unije kroz postignute dogovore o zajmu i otvaranju naftovoda Družba”, rekao je novinarima u četvrtak.
"Smatram da otvaranje Družbe jutros u dva sata potvrđuje da naftovod nije bio oštećen... te da su naftovod i nafta korišteni kao oruđe u geopolitičkoj borbi”.
Nije bilo neovisne provjere štete, no EU je podržavala tvrdnje Ukrajine da su naftovod pogodile ruske snage, piše Reuters.
Mađarska i Slovačka i dalje se oslanjaju na rusku naftu i plin i nastoje održati opskrbu unatoč naporima EU-a da prekine uvoz ruskih energenata nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas