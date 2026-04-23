AFERE U SPORTSKIM SAVEZIMA
Viktor Šimunić: Svi peru ruke od odgovornosti, u tome smo svjetski prvaci
Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić gostovao je u Studiju uživo kod naše Tine Kosor Giljević, gdje je komentirao afere u hrvatskim sportskim savezima.
Šimunić je prvo objavio dokumente Hrvatske pošte koja sklapa sponzorski ugovor s Hrvatskim odbojkaškim savezom u iznosu od 150.000 eura, nakon čega dio novca završava kod privatne tvrtke.
Potom je rije dva dana objavio dokumente ukazuju na malverzacije i u Hrvatskom šahovskom savezu, na čijem je čelu više od godinu dana bio aktualni ministar financija Tomislav Ćorić. Nakon ove objave Savez je podignuo kaznenu prijavu protiv svog bivšeg glavnog tajnika Alojzija Jankovića.
Šimunić je rekao da je u razotkrivanje ušao sasvim slučajno, dodajući da se i prije bavio analizama, brojkama, od javne uprave do sportskih saveza. "Kad sam shvatio da su brojke čudne i da se događaju neke čudne stvari, odlučio sam ne okrenuti glavu. To je javni novac i time se treba baviti, taj javni novac treba usmjeriti prema onome što bi nam trebao biti prioritet broj jedan, a to su naša djeca bi sportaši", istaknuo je.
Sve je, kaže, krenulo 2023. na jednoj utakmici na Poljudu gdje su bili, kako kaže šalovi pa je istraživao koliko su ti šalovi plaćeni. "Ta je borba trajala gotovo godinu dana i na kraju sam dobio presudu Visokog upravnog suda koja je rekla da mu pravo na pristup informacijama moraju dati svi sportski savezi, i od tamo sam krenuo", ispričao je.
U Hrvatskom odbojkaškom savezu se, kaže, vidjelo da se neki ljudi na čelnim pozicijama, kaže, ne ponašaju baš dobro prema javnom novu i da se to svakako troši. "Tamo je bilo više od 150 tisuća eura na Visa Gold karticama, od toga preko 50 tisuća eura po restoranima i gablecima, i to ne bilo kakvi restorani, to su bili restorani s Michelinovim zvjezdicama", kazao je.
U šahovskom savez, dodaje Šimunić, netko bi rekao da je tadašnji predsjednik tog saveza, današnji ministar, može nazvati kuma u HEP-u i možda može utjecati na povećanje sponzorstva. "Ono što je iznimno sporno je da se ta sponzorstva ne kontroliraju, ne kontrolira se način na koji se troši. Imamo problem da javni novac curi na sve strane, a nitko to ne kontrolira i to treba definitivno čim prije promijeniti", poručio je.
Gradonačelnik Oroslavja navodi da ne vjeruje da ima političke volje da se to kontrolira. "Svi peru ruke od toga. Pa dajte zamislite da u jednom našem sportskom savezu nestane preko 30 milijuna eura i nitko ne podnosi odgovornost, svi ljudi u savezima i Ministarstvu su i dalje isti. Mi smo, u sportskom žargonu, svjetski prvaci u pranju ruku", naglasio je.
Dodao je da bi sve te čelne ljude pitao jesu li ikada pokušali skupiti neka sponzorstva za bilo kakvo događanje pa da vide koliko je to teško, a da to nije javni novac i da prema tome imaju neku odgovornost. U šahovskom su savezu, kaže, bili neki dugovi pa ih se jednostavno išlo povećati sponzorstva i sanirati dugove, i - kao da se ništa nije dogodilo. "To je iznimna neodgovornost prema javnom novcu. Mi smo svi glupi, svi šljakeri rade svoj posao, pa iz njihovih firmu novci lete prema svakakvim savezima, a kad tim šljakerima koji nose te firme treba povećati plaće, onda imamo svakakve probleme. Kao da iz svih nas rade bedake", poručio je.
Kod nas se događa, navodi, da sport nije uopće na prvom mjestu. "Na prvom je mjestu interes, ali ne javni nego privatni, i novac. A sport je nešto fantastično što se događa, nešto čemu narod plješće, pa se na tome opet može uzimati neki novac", istaknuo je pa dodao da se taj novac ne ulaže dalje u sport i sportaše već ponovno od toga ima neku osobu korist.
Komentirajući kako se može kontrolirati javni novac, i kamo taj novac ide, gradonačelnik Oroslavja rekao je da postoji jako jednostavno rješenje. "Ajmo napraviti aplikaciju, koja mora biti državna a ne privatna, koja bi mogla provjeravati sve što savezi prijavljuju i - sve isplate na sunce! Baš sve što su primili od sponzorstava i članarina, ne samo što dolazi od HOO-a ili Ministarstva. To bi bila najbolja kontrola i najveća ušteda za našu domovinu", poručio je i dodao da se na taj način više neće moći raditi ovakve muljaže, a spasio bi se obraz sportu.
Na kraju je poručio da ga zabrinjava da nijedan savez dosad nije rekao da mu je dosta i predao sve račune. "Da svi šute od rukovodstva i svi se prave kao da se to njih ne tiče. A ja osobno dobivam na desetke mailova i poruka s dokumentima što se sve u desecima saveza radilo u zadnjih tridesetak godina. Ja nisam USKOK, nemam iza sebe sto ljudi koji bi češljali te podatke. Ja sam ovo radio sa svojim prijateljima iza posla, preko vikenda", rekao je i zaključio da ovo nije kraj i da je uvjeren da će se objavljivati još dokumenata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare