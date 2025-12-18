Ruska središnja banka najavila tužbe protiv europskih banaka zbog zamrznute imovine

"U skladu s već navedenim stavom o zaštiti svojih interesa, Ruska banka najavljuje da će od europskih banaka na ruskom arbitražnom sudu zatražiti odštetu za gubitke koje je prouzročila nezakonita blokada i upotreba njezine imovine, u vrijednosti nezakonito zamrznute imovine i izgubljenog prihoda", stoji u objavi regulatora.