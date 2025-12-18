Ruska središnja banka najavila tužbe protiv europskih banaka zbog zamrznute imovine

Ruska središnja banka najavila je da će pred ruskim arbitražnim sudom podići tužbe protiv europskih banaka, tražeći odštetu zbog pokušaja upotrebe njezine zamrznute imovine.
"U skladu s već navedenim stavom o zaštiti svojih interesa, Ruska banka najavljuje da će od europskih banaka na ruskom arbitražnom sudu zatražiti odštetu za gubitke koje je prouzročila nezakonita blokada i upotreba njezine imovine, u vrijednosti nezakonito zamrznute imovine i izgubljenog prihoda", stoji u objavi regulatora.
Većina zamrznute ruske imovine položena je na računima belgijskog depozitara Eurocleara.
Bilanca Euroclear Banka pokazivala je na kraju rujna ukupnu vrijednost od 227 milijardi eura, uključujući i 193 milijarde eura "vezanih za sankcioniranu rusku imovinu".
Sankcije su blokirale plaćanje kuponskih kamata i povrat glavnice po dužničkim papirima pa se ti iznosi akumuliraju u bilanci Euroclear Banka, stoii u izvješću Eurocleara o poslovnim rezultatima za prvih devet mjeseci ove godine, objavljenom krajem listopada.
Ruska središnja banka podigla je krajem prošlog tjedna tužbu protiv Eurocleara na arbitražnom sudu u Moskvi zbog "nezakonitih postupaka" i planova Europske unije o upotrebi njezine zamrznute imovine, potražujući isplatu 18,1 bilijun rubalja (192,2 milijarde eura), prema službi za odnose s javnošću moskovskog suda.
Diplomati Europske unije rekli su za portal Euractiv da je oko 18 milijardi eura zamrznute imovine položeno na računima skupine francuskih privatnih banaka. Još nekoliko milijuna nalazi se u njemačkim bankama, te po nekoliko desetaka tisuća eura na računima banaka u Švedskoj, na Cipru i u Luksemburgu, navodi Euractiv.
Financial Times izvijestio je pak, pozivajući se na neimenovane izvore, da je još nekih sedam milijardi eura položeno i na računima privatnih banaka u Belgiji.
