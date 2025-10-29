Belgijski ministar: Sravnit ćemo Moskvu sa zemljom ako napadnu Bruxelles

Belgijski ministar obrane Theo Francken žestoko je obranio atlantski savez tvrdeći da bi NATO "sravnio Moskvu sa zemljom" ako bi Rusija napala Bruxelles.
U intervjuu za De Morgen Francken se osvrnuo na niz aktualnih strateških tema, uključujući rat u Ukrajini, europsku obranu, hibridno ratovanje i nuklearno odvraćanje.
Na pitanje boji li se da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao pokrenuti konvencionalni raketni napad na Bruxelles, njegov je odgovor bio nedvosmislen: "Ne, jer bi tada pogodio srce NATO-a, i mi bismo sravnili Moskvu sa zemljom.“
Izrazio je i snažnu potporu američkom vodstvu u NATO-u te ponovio povjerenje u Članak 5, klauzulu uzajamne obrane koja čini temelj saveza, piše The Brussels Times.
Govoreći o tome hoće li američki predsjednik Donald Trump poštovati Članak 5, Francken je rekao: "Naravno da hoće. U Europi postoji ogroman predrasudni stav protiv američke administracije. Zašto ne bi poštovao Članak 5?“
Francken je rekao da ga više zabrinjava rusko korištenje hibridnog ratovanja nego prijetnja konvencionalnih napada. "Krstareća raketa na Bruxelles? Primjena Članka 5 je bez dvojbe, ma kako to definirali. Putin to isto neće napraviti."
"Više sam sklon razmišljati o scenarijima sive zone: mali zeleni potiču manjinu koja govori ruski u Estoniji protiv ‘nacističkog režima’. Prije nego što se okreneš, pripojili su dio Estonije.“
Europska vojska?
U intervjuu za De Morgen kritizirao je veće europske zemlje da "maksimiziraju svoja tržišta“ i dovodio u pitanje kako bi nacije koje trenutačno nisu sposobne surađivati u nabavi obrambene opreme mogle integrirati svoje nacionalne vojske.
"Tko vjeruje u europsku vojsku prodaje maglu“, rekao je. "Srećom, imamo NATO, koji je ponovno pokazao svoju učinkovitost kroz protuzračnu obranu u Poljskoj i Estoniji.“
Francken je također podijelio svoje mišljenje o Bruxellesu — rekao je da voli grad, ali je priznao da je riječ o "odnosu punom ljubavi i mržnje“.
Podržao je i poziv George-Louisa Boucheza, čelnika frankofonskih liberala (MR), da se vojnici rasporede po ulicama belgijske prijestolnice kako bi nadzirali žarišta trgovine drogom.
"Ako se ne pozabavimo ratom protiv droge i nesigurnošću, briselski rak će se proširiti dalje", upozorio je. "Zahtijeva li to vojsku na ulicama? Ako da, onda ćemo to i napraviti."
