Grad Zagreb: Lokacija u Ilici 2 za podzemne spremnike zadovoljava sve uvjete

Zagrebački HDZ upozorio je ranije u petak da gradske vlasti više od tjedan dana od početka postavljanja podzemnih spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorile na ključna pitanja o tom projektu, a za koji smatraju da narušava izgled glavnog trga, da je ograničen samo za korisnike s posebnim karticama, a nedostupan ostalim građanima i turistima.