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RIGOROZNE PROVJERE

Grad Zagreb: Lokacija u Ilici 2 za podzemne spremnike zadovoljava sve uvjete

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Hina
|
31. srp. 2026. 18:40
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PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Lokacija na Trgu bana Jelačića, ispred Ilice 2, gdje su predviđeni podzemni spremnici za odlaganje otpada, prošla je rigorozne provjere i zadovoljava sve tehničke i sigurnosne uvjete, blizu je za stanare i u skladu s konzervatorskim smjernicama, izvijestili su iz zagrebačke Gradske uprave.

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Kako su priopćili, multidisciplinarni tim obišao je sve lokacije u središtu grada kako bi našao najbolje moguće rješenje za postavljanje podzemnih spremnika, s tim da je njihovo postavljanje moguće samo tamo gdje to dopuštaju guste podzemne i nadzemne instalacije: plinska, vodovodna, elektroenergetska i telekomunikacijska podzemna infrastruktura te tramvajska nadzemna infrastruktura. 

Konkretna lokacija, ispred Ilice br. 2, prošla je rigorozne provjere te je utvrđeno da zadovoljava sve tehničke i sigurnosne uvjete, bez ugrožavanja statike okolnih objekata ili infrastrukture. Također, udovoljava uvjetu blizine za stanare za koje je maksimalna propisana udaljenost do 200 metara, priopćili su u petak iz Grada Zagreba.

Druge lokacije nisu bile moguće

Dodali su i da nijedna od drugih razmatranih opcija, primjerice Petrićeva, Margaretska, Tomićeva ili lokacija javnog WC-a na Trgu bana Jelačića, nije bila moguća zbog instalacija ili potreba tramvajskog prometa.

Poručili su također da su sve lokacije u središtu grada odabrane u skladu s konzervatorskim smjernicama, uz sva potrebna dopuštenja resornih ureda i države.

Podzemni spremnici ranije su već ugrađeni i na drugim povijesno važnim lokacijama poput Zrinjevca, Kaptola ili Marulićevog trga, i uredno funkcioniraju, a isti način odlaganja otpada je i u brojnim europskim gradovima, podsjetili su.

Ova gradska uprava, naglasili su, pokrenula je proces ugradnje podzemnih spremnika u središtu Zagreba kako bi iz njega maknula tisuće kontejnera i kanti za otpad koje su bile posvuda, nagrđivale grad, širile neugodne mirise i ometale kretanje pješaka. 

Podzemni spremnici služe za stanare

Do danas je tako ugrađeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u centru grada, dok su izvan centra grada do sada ugrađena 552 polupodzemna spremnika na 184 lokacije. Podzemni spremnici služe za stanare dok za posjetitelje i dalje ostaju koševi za otpad, dodali su.

Zagrebački HDZ upozorio je ranije u petak da gradske vlasti više od tjedan dana od početka postavljanja podzemnih spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorile na ključna pitanja o tom projektu, a za koji smatraju da narušava izgled glavnog trga, da je ograničen samo za korisnike s posebnim karticama, a nedostupan ostalim građanima i turistima.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević poručio je i da Grad treba objasniti zbog čega je, kako kaže, interes ograničenog broja korisnika privatnih prostora stavljen ispred javnog interesa i zaštite povijesne cjeline glavnoga zagrebačkog trga.

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Teme
grad zagreb možemo otpad podzemni spremnici

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