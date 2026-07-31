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dvije županije

Ministarstvo potvrdilo nove slučajeve afričke svinjske kuge

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Hina
|
31. srp. 2026. 18:26
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Photo: David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je u petak da su zaprimljena tri nova izvješća za tri objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom (ASK).

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Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, u naselju Bokšić u općini Đurđenovac i u naselju Lacići u općini Magadenovac, a jedan je u Virovitičko-podravskoj županiji, u naselju Veliki Rastovac u općini Crnac.

Iz Ministarstva navode kako je u 2026. , zaključno s 31. srpnjem, ukupno potvrđeno 127 izbijanja ASK-a u objektima na kojima se drže svinje - na 70 objekata u Osječko-baranjskoj županiji i i na 57 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji.

188 slučajeva ASK u divljih svinja

Ukupno je dosad potvrđeno 188 slučajeva ASK u divljih svinja - dva u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 184 u Osječko-baranjskoj županiji i dva u Virovitičko-podravskoj županiji.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva su poručili kako nastavljaju provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama.

Pozvali su također sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.

Teme
afrička svinjska kuga izbijanja ask mjere suzbijanja slavonija svinje

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