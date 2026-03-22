Rutte podržao Trumpovu vojnu akciju protiv Irana: "Koliko znam, uvijek se ujedinimo“

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u nedjelju je snažno podržao vojne poteze predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana te poručio da očekuje da će se zemlje NATO-a ujediniti u podršci Trumpu.
"Koliko znam, uvijek se ujedinimo“, rekao je Rutte voditeljici Margaret Brennan u emisiji CBS-a „Face the Nation“.
Rutte je dosljedno podržavao Trumpa, iako su neke od vodećih europskih sila - ističući da je NATO zamišljen kao obrambeni savez - izrazile nevoljkost da pomognu Trumpu u ratu s Iranom, uključujući američke napore da osiguraju Hormuški tjesnac za prolazak tankera s naftom, piše Politico.
Trump je, s druge strane, oštro napao NATO. "Bez SAD-a, NATO JE PAPIRNATI TIGAR! Nisu se htjeli pridružiti borbi da se zaustavi nuklearno naoružani Iran", napisao je u petak na društvenoj mreži Truth Social.
"Sada je ta borba VOJNO DOBIVENA, uz vrlo malo opasnosti za njih, a oni se žale na visoke cijene nafte koje su prisiljeni plaćati, ali ne žele pomoći otvoriti Hormuški tjesnac, što je jednostavan vojni manevar i jedini razlog visokih cijena nafte. Tako im je lako to učiniti, uz tako malo rizika. KUKAVICE, i ZAPAMTIT ćemo!"
Rutte je, iako je izrazio nevoljkost da kritizira europske čelnike, o Trumpu rekao: "On to čini kako bi cijeli svijet učinio sigurnim.“
Bivši nizozemski premijer rekao je da europskim silama treba neko vrijeme da se usuglase.
"Razumijem frustraciju predsjednika zbog toga što treba vremena, ali također molim za razumijevanje jer su se države morale pripremiti bez potpunih informacija“, rekao je Rutte.
Podržavajući aktualnu vojnu kampanju, Rutte je usporedio vojne akcije protiv Irana s naporima svijeta da spriječi Sjevernu Koreju u razvoju nuklearnog oružja.
"Vidjeli smo na primjeru Sjeverne Koreje da, ako pregovori traju predugo, možete propustiti trenutak kada se to još može spriječiti, a Sjeverna Koreja sada ima nuklearne kapacitete“, rekao je, dodajući da bi Iran s nuklearnim oružjem bio jasna prijetnja Izraelu, Europi i stabilnosti svijeta.
Događanja u Iranu pratimo OVDJE.
