FOTO / Trump prijeti Iranu uništenjem elektrana ako ne otvore Hormuški tjesnac u 48 sati. Stigao odgovor

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će "uništavati" iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac u roku od 48 sati, što je dramatična eskalacija koja se dogodila jedva dan nakon što je govorio o "smirivanju" rata. Iranska vojska je objavila da će ciljati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regiji ako Donald Trump ostvari svoje prijetnje uništenjem iranskih termoelektrana.
09:38
Šest poginulih u padu helikoptera u Kataru
Šest osoba koje su se nalazile u helikopteru u Kataru poginulo je kada se letjelica srušila u nedjelju ujutro, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova te zemlje.
Sedma osoba još nije pronađena, navodi ministarstvo, a potraga se nastavlja.
Ranije je katarsko ministarstvo obrane objavilo da se helikopter srušio u regionalnim vodama zbog „tehničkog kvara“ tijekom rutinske zadaće, javlja CNN.
09:36
IDF presreće nove valove iranskih projektila
Najmanje četiri nova vala iranskih projektila ispaljena su jutros prema Izraelu.
Obrambeni sustavi radili su na presretanju svakog od napada, a izraelskim građanima savjetovano je da potraže sklonište, objavile su Izraelske obrambene snage (IDF) na Telegramu, javlja Sky News.
Napadi su uslijedili nakon smrtonosnih udara na izraelske gradove Dimonu i Arad, u kojima je tijekom noći ozlijeđeno više od 180 ljudi, priopćilo je izraelsko ministarstvo zdravstva.
08:42
Razaranje u Izraelu nakon iranskih raketnih napada
08:41
"Hormuški tjesnac i dalje otvoren za sve osim za iranske neprijatelje"
Iran je ponovno poručio da ključni plovni put kroz Hormuški tjesnac ostaje otvoren za sav pomorski promet – osim za brodove povezane s „iranskim neprijateljima“.
Ali Mousavi, iranski predstavnik pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji Ujedinjenih naroda (IMO), dodao je da je prolazak kroz ovaj uski morski prolaz moguć uz koordinaciju sigurnosnih i zaštitnih mjera s Teheranom, javlja Sky News.
To dolazi nakon što je Donald Trump dao Iranu rok od 48 sati da „u potpunosti ponovno otvori“ tjesnac.
Mousavi je također izjavio da je Teheran spreman surađivati s IMO-om na zaštiti pomorskog prometa, prenosi iranska poluslužbena novinska agencija Mehr.
„Diplomacija ostaje prioritet Irana“, dodao je Mousavi. „Međutim, potpuni prestanak agresije, kao i uzajamno povjerenje i sigurnost, još su važniji.“
07:40
Više od 100 Izraelaca ozlijeđeno u iranskim raketnim napadima
Više od 100 osoba ozlijeđeno je u iranskim raketnim napadima na gradove Dimonu i Arad kasno u subotu.
Od toga je 11 osoba zadobilo teške ozljede, priopćila je izraelska hitna pomoć.
Oba grada nalaze se u blizini glavnog izraelskog postrojenja za obogaćivanje urana. Ovo je prvi put da su iranske rakete uspjele probiti izraelski sustav protuzračne obrane u području oko tog objekta.
„Ako izraelski režim nije u stanju presresti rakete u snažno zaštićenom području Dimone, to operativno ukazuje na ulazak u novu fazu sukoba“, poručio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf na platformi X, javlja Sky News.
Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga izjavio je da napadi na Arad i Dimonu pokazuju kako „iranski režim pribjegava nepromišljenim napadima koji dodatno razotkrivaju njegovu nestabilnost i nepoštivanje ljudskog života, uz strateško ciljanje civila“.
07:21
Britanska nuklearna podmornica smještena u Arapskom moru
Britanska nuklearna podmornica opremljena krstarećim raketama Tomahawk zauzela je položaj u Arapskom moru, dajući Britaniji mogućnost lansiranja udara dugog dometa ako se regionalni sukob zaoštri, izvijestio je u subotu Daily Mail.
HMS Anson, naoružan raketama Tomahawk Block IV i torpedima Spearfish, napustio je Perth ranije ovog mjeseca i prešao otprilike 8500 kilometara do regije, navodi Daily Mail.
Podmornica periodično izranja kako bi komunicirala sa Stalnim zajedničkim stožerom Ujedinjenog Kraljevstva u Northwoodu, gdje bi svaku naredbu za lansiranje odobrio premijer, a prenio bi je šef zajedničkih operacija, dodaje se u izvješću.
Do raspoređivanja dolazi nakon što je SAD-u odobreno korištenje britanskih baza za napade na iranske lokacije koje prijete Hormuškom tjesnacu.
Britansko ministarstvo obrane nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar, stoga Reuters nije mogao potvrditi izvješće.
07:21
Japan bi mogao razmotriti čišćenje mina u Hormuzu ako se postigne primirje
Japan bi mogao razmotriti raspoređivanje svoje vojske za čišćenje mina u Hormuškom tjesnacu, vitalnoj arteriji za globalnu opskrbu naftom, ako se postigne prekid vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana, rekao je u nedjelju ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi.
"Ako bi došlo do potpunog prekida vatre, hipotetski govoreći, tada bi se mogle pojaviti stvari poput čišćenja mina", rekao je Motegi za Fuji TV. "Ovo je čisto hipotetski, ali ako bi se uspostavio prekid vatre i pomorske mine stvarale prepreku, onda mislim da bi to bilo nešto što treba razmotriti," dodao je.
Japanske vojne akcije ograničene su prema njegovom poslijeratnom pacifističkom ustavu, ali sigurnosni zakon iz 2015. dopušta Japanu da koristi svoje snage samoobrane u inozemstvu ako napad, uključujući i napad na bliskog sigurnosnog partnera, ugrozi opstanak zemlje i nisu dostupna druga sredstva za rješavanje tog problema.
Tokio nema trenutnih planova tražiti aranžmane koji bi omogućili prolaz kroz Hormuški tjesnac za nasukane japanske brodove, rekao je Motegi, dodajući da je "iznimno važno" stvoriti uvjete koji omogućuju svim brodovima plovidbu uskim plovnim putem, kroz koji prolazi petina svjetskih pošiljki nafte.
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi rekao je u petak japanskoj novinskoj agenciji Kyodo da je razgovarao s Motegijem o potencijalnom dopuštanju prolaska brodova povezanih s Japanom kroz tjesnac.
Japan dobiva oko 90 posto svojih pošiljki nafte preko tjesnaca, koji je Teheran uglavnom zatvorio tijekom rata. Nagli porast globalnih cijena nafte potaknuo je Japan i druge zemlje da ispuste naftu iz svojih rezervi.
Američki predsjednik Donald Trump sastao se u četvrtak s japanskom premijerkom Sanae Takaichi, pozvavši je da se "angažira" dok vrši pritisak na saveznike - do sada bezuspješno - da pošalju ratne brodove kako bi pomogli u otvaranju tjesnaca. Takaichi je novinarima nakon washingtonskog summita rekla da je informirala Trumpa o tome kakvu podršku Japan može, a kakvu ne može pružiti u tjesnacu prema svojim zakonima.
07:20
Zbog rasta cijena nafte, svjetske burze oštro pale treći tjedan zaredom
Na svjetskim su burzama cijene dionica oštro pale i prošloga tjedna, trećega zaredom, jer se ulagači plaše da će snažan rast cijena nafte potaknuti inflaciju, što bi natjeralo središnje banke na povećanje kamatnih stopa.
Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna pao 2,1 posto, na 45.577 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,9 posto, na 6.506 bodova, a Nasdaq 2,1 posto, na 21.647 bodova.
Nakon tri tjedna oštrog pada, S&P 500 zaronio je u petak na najnižu razinu od rujna prošle godine, a ništa bolje nisu prošli ni ostali burzovni indeksi.
Kriza na Bliskom istoku ne jenjava, a rat SAD-a i Izraela protiv Irana ušao je u četvrti tjedan.
„Tržište je konačno shvatilo da bi rat mogao potrajati znatno duže nego što se na početku očekivalo. Može potrajati još nekoliko tjedana, ali i nekoliko mjeseci”, kaže Jake Dollarhide, direktor u tvrtki Longbow Asset Management.
Premda je predsjednik SAD-a Donald Trump već nekoliko puta proglasio pobjedu, Iran se ne predaje, pa raketira susjedne zemlje i tamošnje američke vojne baze.
07:19
Izraelska vojska tvrdi da izvodi napade "u srcu Teherana"
Izraelska vojska je u nedjelju izjavila da provodi zračne napade u središtu Teherana, dan nakon dva razorna iranska napada na jugu Izraela.
Vojska "trenutno provodi zračne napade na iranski teroristički režim u srcu Teherana", navodi se u kratkoj izjavi.
Dva iranska projektila pogodila su u subotu navečer dva južna izraelska grada, Arad i Dimonu, koji je u blizini strateškog nuklearnog istraživačkog centra, ozlijedivši više od stotinu ljudi, uključujući i djecu, i prouzročivši veliku materijalnu štetu.
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) navela je da nema naznaka o šteti na Centru za nuklearno istraživanje Negev koji se tamo nalazi.
07:19
Ujedinjeni Arapski Emirati kažu da odgovaraju na napade raketama i dronovima iz Irana
Ujedinjeni Arapski Emirati priopćili su u nedjelju da odgovaraju na napade raketama i dronovima iz Irana, dok je Saudijska Arabija izvijestila o ponovnom lansiranju balističkih raketa prema Rijadu, budući su zaljevske države od početka rata meta iranskih odmazdi zbog američko-izraelske ofenzive.
"Protuzračna obrana UAE-a trenutno odgovara na prijetnje raketama i dronovima koje dolaze iz Irana", izvijestilo je Ministarstvo obrane na X-u.
Upozorilo je javnost da su "zvukovi koji se čuju rezultat presretanja" napada.
Tri balističke rakete ciljale su regiju Rijada, glavni grad Saudijske Arabije, objavilo je saudijsko Ministarstvo obrane u nedjelju, 23. dana sukoba na Bliskom istoku.
"Otkriveno je lansiranje tri balističke rakete prema regiji Rijada. Jedna raketa je presretnuta, dok su druge dvije pale u nenaseljeno područje", napisalo je ministarstvo na X-u.
Dodali su da je od ponoći u nedjelju iznad zemlje presretnuto pet dronova.
