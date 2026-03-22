FOTO / Trump prijeti Iranu uništenjem elektrana ako ne otvore Hormuški tjesnac u 48 sati. Stigao odgovor

Japan bi mogao razmotriti raspoređivanje svoje vojske za čišćenje mina u Hormuškom tjesnacu, vitalnoj arteriji za globalnu opskrbu naftom, ako se postigne prekid vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana, rekao je u nedjelju ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi.

"Ako bi došlo do potpunog prekida vatre, hipotetski govoreći, tada bi se mogle pojaviti stvari poput čišćenja mina", rekao je Motegi za Fuji TV. "Ovo je čisto hipotetski, ali ako bi se uspostavio prekid vatre i pomorske mine stvarale prepreku, onda mislim da bi to bilo nešto što treba razmotriti," dodao je.

Japanske vojne akcije ograničene su prema njegovom poslijeratnom pacifističkom ustavu, ali sigurnosni zakon iz 2015. dopušta Japanu da koristi svoje snage samoobrane u inozemstvu ako napad, uključujući i napad na bliskog sigurnosnog partnera, ugrozi opstanak zemlje i nisu dostupna druga sredstva za rješavanje tog problema.

Tokio nema trenutnih planova tražiti aranžmane koji bi omogućili prolaz kroz Hormuški tjesnac za nasukane japanske brodove, rekao je Motegi, dodajući da je "iznimno važno" stvoriti uvjete koji omogućuju svim brodovima plovidbu uskim plovnim putem, kroz koji prolazi petina svjetskih pošiljki nafte.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi rekao je u petak japanskoj novinskoj agenciji Kyodo da je razgovarao s Motegijem o potencijalnom dopuštanju prolaska brodova povezanih s Japanom kroz tjesnac.

Japan dobiva oko 90 posto svojih pošiljki nafte preko tjesnaca, koji je Teheran uglavnom zatvorio tijekom rata. Nagli porast globalnih cijena nafte potaknuo je Japan i druge zemlje da ispuste naftu iz svojih rezervi.

Američki predsjednik Donald Trump sastao se u četvrtak s japanskom premijerkom Sanae Takaichi, pozvavši je da se "angažira" dok vrši pritisak na saveznike - do sada bezuspješno - da pošalju ratne brodove kako bi pomogli u otvaranju tjesnaca. Takaichi je novinarima nakon washingtonskog summita rekla da je informirala Trumpa o tome kakvu podršku Japan može, a kakvu ne može pružiti u tjesnacu prema svojim zakonima.