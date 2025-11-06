Sve preko aplikacije
Ryanair uvodi promjene: Ukidaju jednu vrstu karata i najavljuju kazne one koji ne naprave online check-in
Niskotarifna zrakoplovna kompanija Ryanair planira ukinuti isprintane karte. Od srijede (12. studenog) putnici moraju imati svoje karte u elektroničkom obliku prilikom ukrcaja, što zahtijeva najveća europska izravna zrakoplovna kompanija, pišu njemački mediji.
Mali komad papira s imenom putnika, QR kodom i brojem sjedala koji je davao sigurnost neiskusnim putnicima odlazi u povijest. Iako svi kritiziraju ovu odluku Ryanair od nje ne odustaje.
Ryanair ima za cilj postati prva svjetska zrakoplovna tvrtka bez papira, prema vlastitoj objavi. Elektroničke ukrcajne karte mogle bi spriječiti više od 300 tona otpada godišnje, izjavila je tvrtka. Konkurenti s druge strane, trenutačno omogućuju kupcima da biraju između digitalnih i papirnatih karata, prenosi Fenix magazin.
Sve preko Ryanair aplikacije
Aplikacija za pametne telefone “myRyanair” igra središnju ulogu u digitalnoj strategiji. To će biti jedini način da kupci generiraju ukrcajnu kartu tijekom elektroničkog postupka prijave. Zrakoplovna tvrtka također želi privući kupce koji su rezervirali karte putem drugih portala u aplikaciju. Bez karte na svom pametnom telefonu, putnici ne mogu ni proći kroz sigurnosnu kontrolu u zračnoj luci, a kamoli se ukrcati u zrakoplov.
Prema podacima zrakoplovne tvrtke, preko 80 posto putnika već koristi modernu tehnologiju
Međutim, aplikacija nije obavezna za sve putnike u novom sustavu. Jedan putnik može predočiti elektroničke ukrcajne karte za grupu ili ih pojedinačno proslijedi na pametne telefone svojih suputnika.
Ryanair obećava svim putnicima besplatnu pomoć u zračnoj luci, pod uvjetom da su uradili online check in.
“Ako se baterija isprazni ili se nešto dogodi, ionako ćemo imati vaš redni broj na izlazu nakon prijave (check-in) i ukrcat ćemo vas. Dakle, nitko se ne mora brinuti.” Glasnogovornik tvrtke također savjetuje putnicima bez pametnih telefona da zatraže pomoć od prijatelja ili rodbine pri obavljaju prijave na let, pišu njemački mediji.
Posljednja opcija na šalteru
Oni koji ignoriraju sva upozorenja i ponovljene podsjetnike o online prijavi mogli bi pronaći posljednji i skup način da dobiju (tiskanu) ukrcajnu kartu u zračnoj luci i tako dobiju pristup avionu: “U tom slučaju morat ćete platiti naknadu za prijavu u zračnoj luci”, napominje se na web stranici Ryanaira. Ovisno o zemlji polaska, to iznosi 30 € (Španjolska), 40 € (Austrija) ili 55 € (ostatak EU/Velika Britanija) po putniku i segmentu leta. Međutim, prethodno naplaćivana naknada od 20 € za ponovni ispis već izdane ukrcajne karte bit će ukinuta.
Ryanair glavni prijevoznik u Europi
Ryanair je irska niskotarifna aviokompanija sa sjedištem u Dublinu, s glavnim čvorištem u zračnoj luci Dublin. Podružnica je irskog Ryanair Holdings PLC-a i, sa 152 milijuna putnika u 2019. godini, bila je najveća aviokompanija u Europi.
Ryanair posluje gotovo isključivo unutar Europe. Međutim, nudi i letove za Maroko i Bliski istok. Ima licencu za obavljanje letova unutar Maroka. U Njemačkoj Ryanair leti za Berlin Brandenburg, Bremen, Frankfurt-Hahn, Hamburg, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln/Bonn, Memmingen, Münster/Osnabrück, Niederrhein, Nürnberg i Paderborn/Lippstadt.
Kompanija je najavila planove za dodavanje zračnih luka Friedrichshafen i Saarbrücken svojoj mreži ruta u proljeće 2026.
Od lipnja 2024., 95 zračnih luka koje koristi Ryanair označene su kao baze ili “čvorišta”, u kojima je stalno stacioniran barem jedan zrakoplov s posadom.
