Ryanair uvodi promjene: Ukidaju jednu vrstu karata i najavljuju kazne one koji ne naprave online check-in

Oni koji ignoriraju sva upozorenja i ponovljene podsjetnike o online prijavi mogli bi pronaći posljednji i skup način da dobiju (tiskanu) ukrcajnu kartu u zračnoj luci i tako dobiju pristup avionu: “U tom slučaju morat ćete platiti naknadu za prijavu u zračnoj luci”, napominje se na web stranici Ryanaira. Ovisno o zemlji polaska, to iznosi 30 € (Španjolska), 40 € (Austrija) ili 55 € (ostatak EU/Velika Britanija) po putniku i segmentu leta. Međutim, prethodno naplaćivana naknada od 20 € za ponovni ispis već izdane ukrcajne karte bit će ukinuta.