Sa 79 posto glasova švicarski birači odbacili prijedlog o porezu za superbogate

Sukladno prijedlogu krajnje lijevo orijentirane stranke Mladih socijalista (JUSO) uveo bi se savezni porez na nasljedstvo i darove od 50 posto na imovinu i prijenose veće od 50 milijuna švicarskih franaka, što bi predstavljalo dramatičan prekid sa švicarskom tradicijom decentraliziranog i niskog oporezivanja, a prihodi od poreza bili bi namijenjeni za troškove smanjenja utjecaja klimatskih promjena.