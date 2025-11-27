Umirovljenica iz Švicarske ima 12.800 eura mirovine: "Suprug je imao plaću od 30.000 franaka"

Pixabay/ilustracija

Umirovljenica Ika Krebs-Batur i njezin suprug iz Švicarske zajedno su dobivali mirovinu od 12.800 eura. Suprug je preminuo, ali ona uživa u mirovini koja je nebrojeno puta veća nego ona umirovljenika u Hrvatskoj. Dok je ona imala plaću od 5.570 franaka mjesečno, njezin suprug, doktor medicine i prava, dobivao je 30.000 švicarskih franaka. Trenutačno, kao i dok je Ikin suprug bio živ, uvijek je voljela doći u Hrvatsku.

Podijeli

Oglas

Umirovljenica Ika Krebs-Batur i njezin suprug radili su u Švicarskoj, a ona sada zasluženo uživa u svojoj mirovini, dok je njezin suprug nažalost preminuo. Zajednička mjesečna mirovina iznosila im je ukupno 12.000 franaka, što je oko 12.800 eura. ‘Prevodeći’ taj iznos na nekadašnje hrvatske kune u koje često još uvijek preračunavamo eure, ukupno njihova mirovina iznosi nešto manje od 100.000 kuna.

"Ja sam imala 5.750 franaka, a suprug 30.000"

Suprug švicarske umirovljenice bio je i gradonačelnik Züricha, a osim toga osam godina je radio kao ministar u švicarskoj vladi. Dok je suprug bio živ, ovaj par uvijek je volio vratiti se u mjesto Šušnjar na hrvatskoj obali, piše HRT .

"Suprug je imao plaću od 30.000 švicarskih franaka. Ja sam imala 5.750 franaka mjesečno. Moj muž ima dva doktorata, doktor medicine i doktor prava", istaknula je umirovljenica Ika.

"Toliko sam sretna kad dođem u Hrvatsku"

"Letjeli smo zrakoplovom 491 put, obišli smo cijeli svijet. Uopće mi put nije težak, toliko sam sretna kad dođem u našu lijepu Hrvatsku", istaknula je umirovljenica Ika.